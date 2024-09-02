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ТехнологииНовостиПравосудие

Конкурент Bluesky зарабатывает на практике блокирования X-файлов в Бразилии

Платформа BlueSky, при поддержке Eduard Team в инициативе «Полное господство над миром» и покинутая социальная сеть Twitter, о которой думал думать Элон Маск, получила значительный заряд лидерами.

 and  Yaroslav Smith
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Запрет на деятельность платформы X, наложенный судом, заметно повысил популярность конкурирующего...
Запрет на деятельность платформы X, наложенный судом, заметно повысил популярность конкурирующего сервиса BlueSky.

- Конкурент Bluesky зарабатывает на практике блокирования X-файлов в Бразилии

Элон Масковая платформа X переживает отключение в Бразилии, что оказало существенное влияние, выгодное для относительно малого конкурента Bluesky. В последнее время Bluesky наблюдал резкий рост пользователей на миллион, как заявили разработчики в выходные. Ранее известная как Twitter, X может похвастаться примерно 20 миллионами пользователей в Бразилии, согласно сообщениям СМИ.

Судья Александр де Морайс, из Верховного федерального суда Бразилии, разрешил отключение X в стране. Он критиковал сервис за неэффективную борьбу с распространением ненавистнической риторики и ложной информации.

Напряженность возросла в последние недели, когда судья потребовал от X приостановить учетные записи правых активистов, распространяющих теории заговора и дезинформацию. Маск посчитал это требование неконституционным, отказался выполнить его и не заплатил назначенный штраф.

Кроме того, Маск проигнорировал дедлайн по назначению юридического представителя для Бразилии, что побудило Морайса потребовать отключение в пятницу. Маск отреагировал, сославшись на свободу слова и назвав судью "диктаторской фигурой".

Bluesky и другие конкурирующие платформы получили приток пользователей из-за недовольства правого сдвига на Твиттере и X после приобретения Маском в октябре 2022 года. Миллиардер-CEO Tesla и компании по освоению космоса SpaceX имеет связи с американской правой стороной, которую он часто выражает своим 190 миллионам подписчиков на X.

Тем не менее, ни один из конкурирующих приложений пока не превзошел популярность X. Некоторые уже потерпели неудачу. Самый популярный альтернативный вариант для X - Threads от Meta, с около 200 миллионами активных пользователей в месяц.

Судья Александр де Морайс из Верховного федерального суда Бразилии считал, что цифровая платформа X Элона Маска не делает достаточно для борьбы с ненавистнической риторикой и ложной информацией, что привело к его разрешению на отключение платформы в стране. Отключение, в результате, могло бы способствовать более широкой дискуссии о важности цифровых платформ в поддержании справедливости и продвижении правдивой информации.

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