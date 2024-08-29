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Конфронтация с неудобными нежелательными сообщениями

WhatsApp разрабатывает новые инструменты для борьбы с ненужными сообщениями. Вот два предстоящих функциональных элемента.

 and  Melissa Williams
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- Конфронтация с неудобными нежелательными сообщениями

Миллионы людей регулярно используют WhatsApp для связи с близкими. К сожалению, эта платформа также привлекает мошенников, ищущих свою следующую жертву. Мошенники могут пытаться получить данные через фиктивные лотереи или убедить пользователей переводить деньги, используя модифицированную версию классического трюка с бабушкой. Также через это средство распространяется дезинформация.

В соответствии с публикацией на форуме поддержки WhatsApp, создание "безопасной среды" для пользователей является их основной целью. Они стремятся уменьшить нежелательные коммуникации и спам. Для борьбы с этим мессенджер вводит новые функции.

Активный блок нежелательных сообщений

WhatsApp в настоящее время борется со спамом с помощью автоматизированных инструментов, как сообщается на сайте "WABetaInfo". Алгоритмы могут обнаруживать подозрительное поведение и массовые сообщения. С предстоящей функцией активного блокирования сообщений от неизвестных аккаунтов пользователи получат дополнительный уровень контроля.

Эта блокировка функция активируется, когда другая сторона отправляет необычно высокий объем сообщений. Функция иллюстрируется опубликованным снимком экрана как: "Чтобы защитить ваш аккаунт и улучшить производительность устройства, WhatsApp блокирует сообщения от неизвестных аккаунтов, превышающих определенный порог". Эта функция все еще находится в разработке, но, как ожидается, будет интегрирована в предстоящем обновлении.

Не все имеют идеальный почерк

Также разрабатывается функция имени пользователя, чтобы предоставить больше конфиденциальности и безопасности. Пользователи смогут выбрать уникальный идентификатор, который другие могут использовать для связи с ними без номера телефона. Кроме того, пользователи приложения могут установить минимальный четырехзначный PIN-код. Этот PIN-код можно поделиться, так что личная информация не должна использоваться. Когда эта функция активируется, PIN-код будет необходим для первого контакта с пользователем через его имя пользователя. Существующие разговоры останутся без изменений.

Введение новых функций WhatsApp включает функцию активного блокирования сообщений от неизвестных аккаунтов, направленную на борьбу со спамом и нежелательными коммуникациями. Эта блокировка функция активируется, когда другая сторона отправляет необычно высокий объем сообщений.

С предстоящей функцией имени пользователя пользователи смогут выбрать уникальный идентификатор для большей конфиденциальности и безопасности, требуя минимальный четырехзначный PIN-код для первого контакта через имя пользователя.

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