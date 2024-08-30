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Следом за уходом трех ключевых фигур из совета директоров сталедивизиона Thyssenkrupp председатель наблюдательного совета материнской компании Сигизмунд Руссверм открыто раскритиковал управление сталедивизионом. "Несмотря на их достойные усилия, управление Thyssenkrupp Steel не смогло предложить жизнеспособных решений структурных проблем и экономических трудностей сталепроизводства не только в последние месяцы, но и в течение многих лет", - заявил Руссверм в четверг вечером. Председатель также является президентом Федерации немецкой промышленности (BDI).

Подводящий итоги сталедивизион готовится к реструктуризации и переходу к независимости. Напряженность между корпоративным руководством и управлением сталелитейного производства высока уже несколько недель, сосредоточившись вокруг финансовой рамки для перехода к независимости дивизиона. В четверг было объявлено, что CEO сталедивизиона, менеджер по производству и менеджер по персоналу уходят в отставку с немедленным эффектом, а также четверо членов наблюдательного совета объявили о своих отставках. Среди них был бывший председатель Сигмар Габриэль, который обвинил CEO Thyssenkrupp Мигеля Лопеса в организации кампании по очернению совета директоров сталелитейного производства, подразумевая бездействие Руссверма.

В своем заявлении Руссверм подчеркнул, что сталедивизион неоднократно промахивался по своим целям, в том числе в этом финансовом году. Реализованные программы реструктуризации существенно не соответствовали обещаниям управления сталедивизиона. "Thyssenkrupp Steel бездействовало, истощая ликвидность в ущерб своему будущему, другим бизнесам и владельцам корпорации под прежним руководством", - заявил Руссверм. Трое давних членов совета директоров ушли по взаимному согласию.

Вакантные должности в совете директоров будут заполнены "в кратчайшие сроки" через структурированный процесс. Остающиеся члены совета директоров Деннис Грімм (Технология) и Филипп Конце (Финансы) продолжат управлять операциями сталедивизиона. Грімм возьмет на себя роль спикера совета директоров. В ближайшее время будут приняты решения о замене вакантных мест в совете директоров и преемнике Сигмара Габриэля на посту председателя совета директоров.

Сталедивизион страдает от экономической нестабильности и конкуренции со стороны дешевых импортов в течение длительного времени, что требует сокращения мощностей и рабочей силы. Будущие последствия для сотрудников после перестановок в совете директоров и совете наблюдателей остаются неопределенными. Наблюдательный совет планировал составить план финансирования на ближайшие два года, но этого не произошло.

Thyssenkrupp's сталедивизион является крупнейшим производителем стали в Германии, насчитывающим 27 000 сотрудников, из которых 13 000 работают в Дуйсбурге. Профсоюз рабочих выражает обеспокоенность возможным сокращением завода вдвое и потерей тысяч рабочих мест в рамках планов реструктуризации.

Профсоюз рабочих выразил обеспокоенность потенциальным влиянием реструктуризации сталедивизиона, в том числе возможным сокращением завода вдвое и потерей тысяч рабочих мест. Уход Сигмара Габриэля из совета наблюдателей и критика со стороны председателя материнской компании Сигизмунда Руссверма еще больше напрягают отношения между профсоюзом рабочих и корпоративным руководством.

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