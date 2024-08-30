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Федеральные земли ГерманииНовостиСерийные номера

Конфискованные компактные вещи, подозреваемые в Мариенбрюке

Аттракция Моста Марии вблизи замка Нойшванштайн часто манит туристов, но завораживающие виды привели нескольких незадачливых людей в ловушку серийных воров, что впоследствии привело к арестам.

 and  Lauren Adams
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В этом году было задокументировано множество краж, превышающих тридцать.
В этом году было задокументировано множество краж, превышающих тридцать.

- Конфискованные компактные вещи, подозреваемые в Мариенбрюке

В результате серии случаев кражи кошельков на Marienbrücke вблизи замка Нойшванштайн сотрудники правоохранительных органов задержали трех женщин. Как сообщается, во время того, как туристы наслаждались видами с моста, популярного среди путешественников в Швангау (район Оstallgäu), предполагаемые воры похищали кошельки из рюкзаков или сумок среди толпы, согласно полицейским отчетам.

В течение нескольких месяцев полицейские усердно работали над установлением личности жертв и задержанием виновных. В один из дней они успешно задержали троицу прямо на мосту. Женщины в возрасте от 19 до 39 лет сейчас находятся под стражей.

В отчетах полиции упоминается, что среди похищенных предметов были кошельки с уникальными серийными номерами. Во время расследования полицейские обнаружили выброшенные предметы поблизости, что может помочь в идентификации подозреваемых.

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