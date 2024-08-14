Конфеты с наркотиками, распространенные в Новой Зеландии

В Новой Зеландии неизвестный человек раздаёт конфеты, которые потом оказываются в пакетах с гуманитарной помощью нуждающимся. После их употребления несколько человек нуждаются в медицинской помощи. Расследование показало, что конфеты содержат потенциально смертельные дозы наркотиков.

Конфеты, пропитанные потенциально смертельными дозами метамфетамина, были анонимно пожертвованы и распространены в продовольственных пакетах для нуждающихся в Новой Зеландии. Как эти ярко-желтые, ароматизированные ананасом конфеты "Ринда" попали в оборот, все еще неизвестно, сказал представитель полиции Гленн Балдин. Трое людей были госпитализированы после их употребления.

Наркотические конфеты были пожертвованы в запечатанной розничной упаковке неизвестным лицом и затем распространены в пакетах с гуманитарной помощью, согласно благотворительной организации "Аукленд Сити Миссион". "Важно, чтобы общественность знала об этих конфетах и опасности, которую они представляют", - сказал Балдин. Полиция в настоящее время пытается определить, сколько штук находится в обращении и откуда они пришли.

Директор миссии Хелен Робинсон сказала, что конфеты могли быть распространены среди 300-400 человек. После того, как один человек сообщил фонду о "странно пахнущих конфетах", они были протестированы. "Тесты сразу же показали, что они содержат потенциально смертельные дозы метамфетамина", - сказала Робинсон.

Очень высокая доза метамфетамина

Новая Зеландия Drug Foundation обнаружила около трех граммов метамфетамина в протестированной конфете. "Типичная пероральная доза составляет от 10 до 25 миллиграммов, поэтому эта отравленная конфета содержала до 300 доз", - сказала CEO Сара Хелм. "Проглатывание такого количества метамфетамина очень опасно и может быть смертельным".

Большинство жертв сплюнули конфеты из-за их странного вкуса и не испытали серьезных проблем со здоровьем, сказал полицейский. "Аукленд Сити Миссион" заявил: "Сказать, что мы потрясены, - это ничего не сказать. Мы полностью зависим от щедрости общественности, чтобы помочь нуждающимся".

Комиссия должна провести расследование источника наркотических конфет, распространенных неизвестным лицом. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, Комиссия могла бы предложить более строгие правила для пожертвованных продовольственных товаров.

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