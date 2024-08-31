- Конэ отправляется из Мёнхенгладбаха в Рим

Ману Коне прощается с «Боруссией Мёнхенгладбах» после трехлетнего пребывания, его уход стал немедленным. Футбольный клуб Бундеслиги объявил, что 23-летний нападающий талант Ману Коне собирается присоединиться к «АС Roma» в итальянской Серии А. «Боруссия Мёнхенгладбах» не раскрыла сумму трансфера, но, как сообщается, это «одна из самых прибыльных сделок в истории клуба». На данный момент самым дорогим игроком, покинувшим «Боруссию Мёнхенгладбах», является Гранит Джака, перешедший в «Арсенал» в 2016 году за якобы €45 миллионов.

«Ману Коне продемонстрировал свой исключительный талант не только у нас, но и недавно на Олимпийских играх», — похвалил Роланд Виркус, управляющий директор «Боруссии Мёнхенгладбах», французского олимпийского игрока Коне. По данным «Bild», «Боруссия Мёнхенгладбах» получит €20 миллионов наличными за Коне, плюс возможные бонусы. «Даже если это разочаровывает — терять такого талантливого игрока, эта сделка свидетельствует о нашем пути», — сказал Виркус.

86 матчей за «Боруссию Мёнхенгладбах»

Коне присоединился к «Боруссии Мёнхенгладбах» из «Тулузы» зимой 2021 года, но первую половину года провел в аренде во французском клубе. По возвращении он сыграл 86 матчей за команду Нидеррейна, забив 6 голов.

Фанаты футбола Европы, возможно, с нетерпением ждут выступлений Ману Коне в итальянской Серии А, когда он покинет «Боруссию Мёнхенгладбах», чтобы присоединиться к «АС Roma». Несмотря на его уход, управляющий директор «Боруссии Мёнхенгладбах» Роланд Виркус видит в этой сделке свидетельство роста клуба.

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