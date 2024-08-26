- Конденсированный потоковый просмотр

"В погоне за успехом, козлами отпущения и общительностью: что ждет нас на горизонте потоков."

"Благодарность незнакомцев" (Disney+)

Мрачная сатира "Благодарность незнакомцев" рассказывает три отдельные истории: об амбициозном человеке, стремящемся к власти над своими обстоятельствами, о мучительном полицейском, чья жена, считавшаяся погибшей в море, возвращается абсолютно другой, и о преданной женщине, которой предстоит найти того, кто станет знаменитым духовным лидером.

Фильм, снятый режиссером "Лобстера" Йоргосом Лантимосом, собрал звездный состав, в том числе Эмму Стоун ("Круэлла"), Джесси Племонса ("Гражданская война") и Вильема Дефо ("Фонарь"). На этом году Каннском кинофестивале Джесси Племонс получил награду за лучшую мужскую роль в "Благодарности незнакомцев". Выходит на Disney+ с 30 августа.

"Искупление" (Arte-Mediathek)

Четыре ученика начальной школы становятся свидетелями убийства одноклассницы. Ее мать не может понять, почему ни один из них не может указать на убийцу. Семнадцать лет спустя нераскрытое преступление по-прежнему отбрасывает тень на жизни пятерых женщин.

Мини-сериал Киёси Куросавы переплетает элементы триллера, драмы и фэнтези, чтобы исследовать подчинение женщин в современном японском обществе. Как справиться с травмой потери одноклассника или ребенка? И как найти свое место в обществе, будучи обремененным чувством вины?

Эти мучительные вопросы лежат в основе сериала "Искупление". Киёси Куросава, создавший пятисерийный сериал в 2012 году, считается одним из самых тщательных хронистов современной Японии. "Искупление" - смесь триллера, драмы и фэнтези - часто называют вершиной фильмографии Куросавы. Доступно в Arte-Mediathek до 13 июня 2025 года.

"Звезды K-Pop" (Apple TV+)

Гламур и грязь: артистка K-Pop Джесси и группы Cravity и Blackswan полностью посвящают себя ремеслу, которое требует ничего weniger чем совершенство. Шестисерийный документальный сериал "Звезды K-Pop" следует за этими суперзвездами через их победы и неудачи.

Apple TV+ обещает "непревзойденный взгляд на внутреннюю работу самого популярного музыкального феномена в мире, раскрывая сложный мир звезд K-Pop". Он дает представление о звездах "как они преодолевают культурные и музыкальные барьеры в K-Pop с упорством, креативностью и решимостью, преследуя свои мечты". Выходит с 30 августа.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу изображения женщин в K-Pop в некоторых из своих стран, что спровоцировало дискуссии о гендерном равенстве в индустрии.

В рамках усилий по продвижению культурного обмена Disney+ анонсировала выход "Благодарности незнакомцев", фильма, действие которого происходит в различных странах Европейского союза, с международным составом и съемочной группой.

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