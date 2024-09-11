Компенсация, полученная Томом Крузом за свой олимпийский трюк, может вас шокировать

В соответствии с Кейси Вассерманом, главой Олимпийских и Паралимпийских игр LA2028, Том Круз полностью согласился на свой прыжок со стадиона "Стад де Франс", чтобы получить официальный олимпийский флаг от мэра Лос-Анджелеса Карен Басс и олимпийской чемпионки Симоне Байлз.

Звезда "Топ Ган" затем прокатился (без шуток) по Парижу на мотоцикле, сел на самолет возле Эйфелевой башни, а затем парашютировал в район возле знака "Голливуд" в Лос-Анджелесе для предварительно снятой части.

"Мы поняли, что создаем 15-минутное прямое телевизионное шоу, поэтому я пригласил того, кого считаю лучшим для этой задачи", - сказал Вассерман во время недавней панели CNBC X Boardroom, как сообщает The Hollywood Reporter.

Вассерман сказал, что Круз был непреклонен в отношении выполнения всех трюков самостоятельно.

"Мы думали, что у нас нет шансов это провернуть. У нас будет четыре часа съемок. Мы сделаем вещь с Лос-Анджелесом и знаком "Голливуд", он передаст объект, и все. Может быть, мы сможем поймать остальное, и остальное просто будет сделано дублером. Но через пять минут после представления [Том Круз] сказал: "Я в деле. Но я делаю это только в том случае, если смогу сделать все сам".

Круз не только участвовал, но Вассерман также рассказал, что актер сделал это бесплатно.

"Он закончил съемки "Миссия невыполнима" в 6 вечера в Лондоне, сразу сел на самолет. Он приземлился в Лос-Анджелесе в 4 утра и снял сцену, где садится на военный самолет. В Лос-Анджелесе он выполнил два прыжка с парашютом. Он не был доволен первым, поэтому сделал второй. Затем он на вертолете полетел из Палмдейла к знаку "Голливуд", снимал с 1 до 5, затем на вертолете полетел в аэропорт Бёрбанка и вернулся в Лондон".

Миссия выполнена.

Результаты в развлекательной индустрии были воодушевлены идеей о рискованных трюках Тома Круза для церемонии открытия Олимпиады. Во время панели CNBC X Boardroom Вассерман подчеркнул важность участия Круза в развлекательной части мероприятия.

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