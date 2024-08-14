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Компания Waymo прекращает парковочные концерты

Когда автомобили такси с автопилотом Waymo заняли новый парковочный участок в Сан-Франциско, жители стали испытывать беспокойство из-за постоянного сигналивания. Казалось бы, полезная функция имела неожиданные побочные эффекты.

 and  Ann Bradley
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Автомобили-роботы Waymo сигналят, если другой автомобиль приближается слишком близко. Тем не менее,...
Автомобили-роботы Waymo сигналят, если другой автомобиль приближается слишком близко. Тем не менее, автономные автомобили сигналили друг другу во время парковки.

- Компания Waymo прекращает парковочные концерты

Автомобили Waymo уже несколько дней беспокоят жителей, живущих рядом с парковкой в Сан-Франциско, своими ночными концертами из гудков - теперь компания Google предлагает решение в виде программного обновления.

Причиной стала новая функция, при которой самоуправляемые автомобили сигналят, когда кто-то приближается к ним задним ходом на низкой скорости. Эта функция работала хорошо в городе, но Waymo не ожидала, что такое будет происходить часто на их собственной парковке, как сообщил представитель сайту "The Verge". Обновление программного обеспечения восстановит тишину.

Жительница установила прямую трансляцию с арендованной Waymo парковки в последние дни, сопровождая звуки гудков музыкой. Автомобили возвращались на парковку с ночных миссий уже в 4:00, сообщалось. Ее видео показывают, как беспилотные роботакси сдают задним ходом на парковке, сигналя автомобилям за ними.

Waymo предлагает поездки на роботакси без водителя в нескольких городах США, и услуга уже доступна в Сан-Франциско без предварительной записи.

В последнее время местные власти и транспортные агентства иногда жаловались, что автомобили блокируют улицы, но в целом они ездят без проблем.

Обновление программного обеспечения от Waymo направлено на то, чтобы прекратить ночные концерты из гудков, вызванные их самоуправляемыми автомобилями на парковке. Несмотря на то, что роботакси возвращаются с миссий уже в 4:00, жительница нашла их маневры задним ходом на парковке особенно раздражающими, что и привело к гудкам.

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