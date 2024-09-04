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Компания Schuler, специализирующаяся на производстве прессы, намерена сократить свою рабочую силу на 500 рабочих мест.

 and  Anne Legman
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Шüler, немецкая компания-производитель печатного оборудования, рассматривает возможность сокращения...
Шüler, немецкая компания-производитель печатного оборудования, рассматривает возможность сокращения своей рабочей силы на 500 сотрудников.

- Компания Schuler, специализирующаяся на производстве прессы, намерена сократить свою рабочую силу на 500 рабочих мест.

Шюлер, производитель прессов, рассматривает возможность сокращения около 500 сотрудников в Германии, как сообщил представитель из Гёппингена. Это решение объясняется трудностями в автопромышленности. Продажи автомобилей не оправдали ожиданий, особенно в сфере электромобильности, где царит неопределенность. "Заводы работают ниже мощности, что приводит к низкому спросу на прессы. Есть заметный сдвиг в инвестициях от Европы, и нам нужно приспособиться к потенциально уменьшающемуся спросу в Германии в будущем."

Высокопоставленный представитель заявил, что они стремятся сделать эти меры как можно более уважительными по отношению к сотрудникам. "Мы понимаем, что каждая потеря работы влияет на человека и его семью, и эти решения не принимаются легко." В настоящее время ведутся переговоры с соответствующими профсоюзами о практической реализации этих планов.

Шюлер является частью австрийской группы Андриц, насчитывающей около 4700 сотрудников по всему миру, из которых около 2400 работают в Германии в шести различных местах. Ее штаб-квартира расположена в Гёппингене, Баден-Вюртемберг. Компания решила не раскрывать свою индивидуальную финансовую информацию.

Если эти меры будут реализованы, они затронут сотрудников различных немецких филиалов Шюлера, производителя прессов, базирующегося в Гёппингене, Германия. Несмотря на то, что Шюлер является частью международной группы Андриц, трудности в немецкой автопромышленности, в частности в области электромобильности, привели к потенциально уменьшающемуся спросу на прессы Шюлера в Германии.

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