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Компания по резервуарам разрабатывает более эффективные детали для батарей

Чтобы сделать аккумуляторы для электромобилей более мощными, компания из Харц нематов разработала новые детали. В Кведлинбурге открылся новый пилотный завод. Массовое производство еще какое-то время Geländeмо отдалено.

 and  Hanna Hofmann
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Компания Elfolion работает над более эффективными компонентами для accuseвся.
Компания Elfolion работает над более эффективными компонентами для accuseвся.

- Компания по резервуарам разрабатывает более эффективные детали для батарей

Чтобы сделать батареи для электромобилей более эффективными, компания Elfolion из Кведлинбурга разрабатывает компоненты, которые должны быть более эффективными. Министр-президент Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (ХДС) официально запустил работу пилотного завода, производящего эти компоненты. Компания по производству аккумуляторных батарей разрабатывает текущие коллекторы для литий-ионных батарей, то есть проводящие фольги, которые передают мощность между батареей, источником питания и соответствующим устройством.

Емкость батареи, как ожидается, существенно возрастет

По собственным заявлениям компании, она использует веб-базирующиеся текущие коллекторы вместо полноценных металлических фольг. Компания ожидает увеличения емкости батареи на 35 процентов, в то время как использование металлов будет сокращено на 90 процентов. "Электронные устройства станут более компактными и мощными", - объявила Elfolion. Например, электромобили смогут преодолевать гораздо большие расстояния.

Проект также поддерживается наукой. В него вовлечены, в частности, Бергакадемия Фрайберг, ТУ Дрезден, ТУ Мюнхен и РВТА Ахен. "Инновация Elfolion меня волнует не только как министра-президента, но и как физика", - объяснил министр-президент Хазелофф. "Мы можем гордиться тем, что местная компания разработала такую установку". Во всем мире другие компании и научные проекты также работают над дальнейшим развитием более эффективных компонентов для литий-ионных батарей. Компания ожидает, что первые батареи с новой технологией могут быть использованы в течение следующих двух лет.

Компания планирует использовать веб-базирующиеся текущие коллекторы в электромобилях, заменяя традиционные полноценные металлические фольги. Эта инновация может потенциально сократить использование металлов на 90 процентов и увеличить емкость батареи на 35 процентов, что приведет к более компактным и мощным электромобилям с увеличенным радиусом действия.

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