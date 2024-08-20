Компания по производству микросхем в Дрездене получает значительную финансовую помощь.

Начиная с 2027 года, фабрика TSMC в Дрездене планирует производить микросхемы для автомобильной промышленности. Этот проект, стоимостью более 10 миллиардов евро, будет частично финансироваться из немецких источников. Европейская комиссия дала зеленый свет этому проекту прямо перед началом строительства.

Европейская комиссия одобрила немецкое выделение пяти миллиардов евро на строительство фабрики по производству полупроводников в Дрездене. Этот проект укрепит технологическую безопасность, устойчивость и цифровую суверенитет Европы, согласно заявлению комиссии. Кроме того, он ускорит цифровую и зеленую трансформацию.

TSMC работает в Дрездене в партнерстве под названием ESMC с немецкими компаниями Infineon и Bosch, а также голландской компанией NPX. Ожидается, что строительство нового завода, стоимостью более 10 миллиардов евро, будет завершено к концу 2027 года и создаст 2000 рабочих мест.

"Поддерживать темп"

Европейская комиссия подчеркивает, что фабрика в Дрездене будет открытым производственным сайтом, доступным для заказов на изготовление чипов по индивидуальным заказам. Кроме того, комиссия обещает поддержку европейским малым и средним предприятиям и стартапам для развития их навыков и компетенций. Европейские образовательные учреждения получат доступ к этим производственным мощностям, что будет способствовать исследованиям и созданию знаний в Европе.

Министр экономики Германии Роберт Хабек приветствует оперативность Брюсселя - с немецкой точки зрения, такой темп должен быть поддержан: "Мы продолжим работу над этим проектом с высокой скоростью и быстро утвердим финансирование".

Одобрение финансирования миллиардного завода в Дрездене зависит от европейской программы финансирования Chips Act. Эта законодательная инициатива направлена на увеличение доли ЕС в глобальном производстве полупроводников с 10% до 20% к 2030 году.

Фабрика в Дрездене, ключевой элемент этого проекта, должна будет принять заказы на изготовление чипов от различных организаций благодаря своему статусу открытого производства, как отмечает комиссия. Кроме того, министр экономики Германии подчеркивает необходимость поддержания темпа проекта, чтобы обеспечить быстрое утверждение дальнейшего финансирования.

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