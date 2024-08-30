- Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Менеджер Баварии Винсент Компани не будет давать советов тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну по поводу выбора нового капитана национальной команды Германии. Когда его спросили о игроке Баварии Йошуа Киммихе (29), который является основным кандидатом на эту роль после ухода Илкая Гюндогана, Компани был прямолинеен: "Для нас и Баварии Джо - лидер, и это не обсуждается".

"То, что он сделал для меня до сих пор, было критически важным и именно то, что я ожидал. Как все сложится в сборной, это вопрос их штаба. Это процесс, который должен происходить в рамках их структуры DFB. Мое мнение по этому вопросу не имеет значения", - сказал Компани. Сборная DFB впервые соберется в Херцогенаурахе после домашнего чемпионата Европы для участия в матчах Лиги наций против Венгрии и Нидерландов. Предполагается, что Нагельсманн объявит нового капитана тогда.

"Наконец, матч на Арене"

Между тем, Компани с нетерпением ждет свою первую домашнюю игру в качестве тренера Баварии во время первого перерыва сезона, имея четкую цель в виду. "Наконец, матч на Альянц Арене. Я чувствую, что уже здесь вечность", - сказал 38-летний бельгиец, имея в виду матч в воскресенье (5:30/DAZN) против нынешних лидеров лиги SC Freiburg. "Наша цель - доставить радость болельщикам". Цель - выиграть.

Компани ничего не сказал о возможных изменениях в стартовом составе, особенно в обороне, после нестабильной игры в матче первого тура в Вольфсбурге. Возможно, новый португальский игрок Жоао Палинья будет переведен в полузащиту.

Олисе "обладает высокой самоуверенностью"

Компани выразил оптимизм по поводу другого главного новичка, Майкла Олисе, после первых недель. 22-летний парень, который завоевал серебро с Францией на Олимпиаде в Париже и присоединился к команде Мюнхена поздно, "полон уверенности в себе". Его адаптация проходит гладко. "Надеюсь, он сможет показать свой полный потенциал в ближайшие недели", - сказал Компани.

Компани сосредоточен на внутренних делах Баварии, отметив, "Комиссия примет актов, устанавливающих правила применения этого Регламента, но выбор капитана сборной Германии - это решение их персонала".

Сборная DFB готовится собраться для участия в матчах Лиги наций, и Компани с нетерпением ждет свою первую домашнюю игру в качестве тренера Баварии, выразив: "Это матч на Альянц Арене, чего я ждал. Наша цель - доставить радость болельщикам и одержать победу".

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