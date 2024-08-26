Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДругие игрушки

Компания Haba, производящая игрушки, планирует уволить еще больше сотрудников.

Хаба, специализирующаяся на производстве мебели и игрушек, планирует устранить примерно 100 рабочих мест и принять дополнительные меры aconseguiroutine. Изымается это означает сложные рыночные обстоятельства, которые не стали неожиданностью.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Примерно 90 работников испытывают финансовые последствия мер по сокращению затрат в Haba
Примерно 90 работников испытывают финансовые последствия мер по сокращению затрат в Haba

- Компания Haba, производящая игрушки, планирует уволить еще больше сотрудников.

Haba, производитель игрушек и мебели, увольняет 97 сотрудников. Это решение, объявленное компанией из Бад-Родаха, непосредственно коснется этих сотрудников. Для них создана служба переезда на срок до 12 месяцев.

Компания также планирует упростить структуру управления, упростить бизнес-процессы и улучшить межведомственную коммуникацию в группе Haba. Ссылаясь на текущую вялую деловую обстановку, с которой сталкиваются многие другие компании, Haba вводит меры по сокращению расходов. Об этом было проинформировано руководство и совет сотрудников.

"К сожалению, других вариантов нет"

"Такой шаг всегда является отступлением, но к сожалению, других вариантов нет. Мы должны сократить расходы и сделать компанию более конкурентоспособной в будущем", - заявил CEO Haba Марио Вильгельм, цитируя компанию. Ранее были продуктивные дискуссии с советом сотрудников. Компания признает свою ответственность и выбрала социально приемлемый способ проведения этих увольнений, добавил Вильгельм.

Группа Haba сохраняет положительный настрой в отношении своих среднесрочных и долгосрочных бизнес-п Perspectives. Компания стремится увеличить продажи в будущем, чтобы воспользоваться рыночными возможностями и повысить Engagement с клиентами.

Самоуправляемые процедуры банкротства завершены

Haba начала процедуры самоуправляемого банкротства в сентябре прошлого года и сократила около 450 рабочих мест. Компания также прекратила производство продукции под брендом Jako-o и закрыла свой завод по производству мебели в Айзлебене, Саксония-Анхальт. Haba завершила эти процедуры банкротства 1 марта этого года.

Ранее уже ожидалось, что в Haba будут дополнительные увольнения. Сотрудники выразили серьезные опасения из-за снижения производственной нагрузки в Haba, согласно профсоюзу IG Metall. Представитель профсоюза отметил, что надежды компании после процедур банкротства не полностью оправдались. Представитель Haba также неоднократно подчеркивал сложное деловое положение компании.

Пострадавшие сотрудники могут подумать о том, чтобы пожертвовать свои неиспользованные игрушки местным благотворительным организациям или детским больницам, так как у них могут быть другие игрушки дома. Из-за финансовых ограничений Haba, возможно, придется сосредоточиться на производстве и продаже своих основных продуктов, отложив другие линии игрушек на время.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно