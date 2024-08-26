- Компания Haba, производящая игрушки, планирует уволить еще больше сотрудников.

Haba, производитель игрушек и мебели, увольняет 97 сотрудников. Это решение, объявленное компанией из Бад-Родаха, непосредственно коснется этих сотрудников. Для них создана служба переезда на срок до 12 месяцев.

Компания также планирует упростить структуру управления, упростить бизнес-процессы и улучшить межведомственную коммуникацию в группе Haba. Ссылаясь на текущую вялую деловую обстановку, с которой сталкиваются многие другие компании, Haba вводит меры по сокращению расходов. Об этом было проинформировано руководство и совет сотрудников.

"К сожалению, других вариантов нет"

"Такой шаг всегда является отступлением, но к сожалению, других вариантов нет. Мы должны сократить расходы и сделать компанию более конкурентоспособной в будущем", - заявил CEO Haba Марио Вильгельм, цитируя компанию. Ранее были продуктивные дискуссии с советом сотрудников. Компания признает свою ответственность и выбрала социально приемлемый способ проведения этих увольнений, добавил Вильгельм.

Группа Haba сохраняет положительный настрой в отношении своих среднесрочных и долгосрочных бизнес-п Perspectives. Компания стремится увеличить продажи в будущем, чтобы воспользоваться рыночными возможностями и повысить Engagement с клиентами.

Самоуправляемые процедуры банкротства завершены

Haba начала процедуры самоуправляемого банкротства в сентябре прошлого года и сократила около 450 рабочих мест. Компания также прекратила производство продукции под брендом Jako-o и закрыла свой завод по производству мебели в Айзлебене, Саксония-Анхальт. Haba завершила эти процедуры банкротства 1 марта этого года.

Ранее уже ожидалось, что в Haba будут дополнительные увольнения. Сотрудники выразили серьезные опасения из-за снижения производственной нагрузки в Haba, согласно профсоюзу IG Metall. Представитель профсоюза отметил, что надежды компании после процедур банкротства не полностью оправдались. Представитель Haba также неоднократно подчеркивал сложное деловое положение компании.

Пострадавшие сотрудники могут подумать о том, чтобы пожертвовать свои неиспользованные игрушки местным благотворительным организациям или детским больницам, так как у них могут быть другие игрушки дома. Из-за финансовых ограничений Haba, возможно, придется сосредоточиться на производстве и продаже своих основных продуктов, отложив другие линии игрушек на время.

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