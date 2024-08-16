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ЭкономикаНовостиВыбросы CO2 от транспортировки

Компании Dax значительно сокращают выбросы

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Среди крупнейших выбросов в 2023 году была химическая корпорация BASF
Среди крупнейших выбросов в 2023 году была химическая корпорация BASF

Компании Dax значительно сокращают выбросы

В сфере защиты климата немецкая промышленность не является именно лидером. Однако анализ показывает прогресс среди крупнейших компаний DAX: в прошлом году выбросы снизились примерно на 14 процентов. Эксперты считают, что они на правильном пути, но предстоит еще много работы.

Крупнейшие компании немецкого фондового рынка сократили свои выбросы парниковых газов в прошлом году, согласно текущей оценке. По сравнению с 2022 годом прямые выбросы компаний DAX упали с 218 до 189 миллионов тонн эквивалентов CO2 - снижение примерно на 14 процентов. Об этом свидетельствует анализ аудиторской и консалтинговой компании EY, которая оценивала отчеты о устойчивом развитии 40 компаний. В этих отчетах они документируют свои усилия по достижению климатической нейтральности.

Снижение составляет почти 30 миллионов тонн эквивалентов CO2, что соответствует годовому выбросу 17,4 миллиона средних новых автомобилей с пробегом 15 000 километров, согласно EY. В целом, 32 компании DAX сократили свои выбросы, в то время как семь выбросили больше парниковых газов, чем в 2022 году. Одна компания не предоставила никакой информации. Производитель чипов Infineon и страховая компания Allianz показали самый большой процент снижения, в то время как спортивный автомобильный производитель Porsche AG показал самый большой рост. В 2023 году крупнейшим источником выбросов была компания Heidelberg Materials, за ней следовали энергетическая компания RWE и химическая компания BASF.

В эти числа входят выбросы от процессов в текущих операциях, таких как оборудование, собственные электростанции или автопарк компании. Однако они также включают парниковые газы, выделяемые при производстве купленной энергии, например, когда компания покупает электроэнергию или тепло от поставщика с электростанциями на ископаемом топливе.

Эксперт предостерегает от самодовольства

Глава консультационного отдела EY по устойчивому развитию Симон Фаренхольц хвалит немецкую экономику за хороший прогресс в снижении выбросов, с ведущей ролью крупных компаний.

Однако Фаренхольц не ожидает, что текущий темп сохранится. Многие компании на данный момент сосредоточились на отдельных мерах, таких как переход на возобновляемые источники энергии, которые относительно легко реализовать и имеют сильный эффект. Однако этот эффект является однократным, как показывает тот факт, что энергопотребление компаний DAX снизилось гораздо меньше, чем их выбросы.

Фаренхольц предостерегает от самодовольства несмотря на положительное развитие: "Дальнейшее снижение углеродного следа не произойдет автоматически". Напротив, многие компании сейчас испытывают давление, например, из-за неопределенных бизнес-перспектив. "Существует риск, что устойчивое преобразование бизнес-модели станет второстепенным вопросом и не получит достаточного внимания". Чтобы справиться с этой гигантской задачей, компаниям необходимо интегрировать декарбонизацию в свою корпоративную стратегию в целом.

Непрямые выбросы гораздо выше

Анализ также учитывает другую категорию выбросов: те, которые не могут быть напрямую привязаны к компаниям, поскольку они происходят на этапах цепочки создания стоимости, таких как поставки, транспорт, использование продукта и утилизация. Если их учитывать, компании DAX несут ответственность за выбросы около 3,5 миллиарда тонн - девять процентов мировых выбросов парниковых газов в прошлом году. Снижение по сравнению с 2022 годом тогда составляет всего четыре процента.

По словам Фаренхольца, способность компаний получать информацию о своих непрямых выбросах ограничена: для повышения прозрачности и снижения этих выбросов требуются всеобъемлющие усилия. Например, корпорации должны вести переговоры с поставщиками и компаниями по управлению отходами. Также необходимы изменения в разработке продукта. "Это занимает время, и успехи могут проявиться только через несколько лет".

Снижение выбросов CO2 от перевозки грузов внутри компаний DAX в анализе не упоминалось отдельно, но общие выбросы показали значительное снижение. По словам эксперта Симона Фаренхольца, бизнесу необходимо в целом интегрировать декарбонизацию в свою корпоративную стратегию, чтобы снизить непрямые выбросы, которые включают выбросы от транспорта, так как получение информации и снижение их требуют значительных усилий и времени.

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