- Компани лидирует над Огсбургом в Хайденхайме

Винсент Компани впервые вступает в должность главного тренера FC Bayern. Бельгиец готовится провести первый матч на домашнем стадионе "Альянц Арена" против лидера SC Freiburg. Компани, чувствующий себя как дома в Мюнхене, заявил перед матчем Бундеслиги в воскресенье (17:30 по DAZN): "Я хочу показать зрелище для болельщиков". Его цель - стартовать с шести очков.

FC Augsburg начала новый сезон Бундеслиги с ничьей против Werder Bremen. Их матч в воскресенье (15:30) против 1. FC Хайденхайм имеет особое значение для главного тренера Джесса Торпупа. В прошлом октябре он отметил идеальный дебют победой со счетом 5:2 в Хайденхайме. Его команда стремится сохранить эту динамику.

Винсент Компани выразил свой энтузиазм перед матчем Бундеслиги в воскресенье (17:30 по DAZN) против лидера SC Freiburg, отметив, что надеется показать отличное зрелище для мюнхенских болельщиков. Несмотря на то, что FC Bayern начинает свой путь под руководством Компани как чемпион, SC Freiburg в последнее время был серьезным соперником.

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