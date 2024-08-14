- Компактные машины: могут работать от двух до трех лет

После временного снятия запрета на ультраправый журнал "Компакт" его главный редактор Юрген Эльссассер планирует быстро возобновить работу. "Теперь мы можем работать спокойно хотя бы в течение двух-трех лет", - сказал он на платформе X. Он надеется на быстрое возвращение изъятого оборудования и компьютеров. Эльссассер и двое его союзников отпраздновали решение суда в видеоролике на X, назвав его триумфом. "Компакт жив", - сказал Эльссассер в нем.

Федеральный административный суд временно снял запрет на ультраправый журнал "Компакт" в ускоренном порядке. Об этом было объявлено в Лейпциге. Окончательное решение будет принято в основных разбирательствах.

Эльссассер назвал это "величайшей победой в послевоенной истории". "Давид побеждает Голиафа, Компакт побеждает Фэзера, демократия побеждает диктатуру, и народ побеждает режим", - сказал он на X. В видеоролике также призывали к отставке федерального министра внутренних дел Надже Фэзер (СДПГ).

Тriumphal declaration of Эльссассера на X подчеркивал возможность длительной работы, сказав: "Теперь мы можем работать спокойно в течение как минимум двух-трех лет благодаря решению суда об экстремизме". Видеоролик редакционной команды также подчеркнул победу, заявив: "Это ясный знак того, что экстремизм не победит, и Компакт продолжит существовать".

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