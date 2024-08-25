- Компактный, неподвижный самолет вращается по атмосфере.

В сильный ветер, дувший через аэропорт Леер-Папенбург в Восточной Фризии, унес легкий самолет, который стоял там. По данным пожарной службы, этот сильный ветер сорвал самолет с его якорных стоек в субботу вечером. В итоге он перевернулся вверх колесами возле взлетно-посадочной полосы. Чтобы исключить возможность возгорания, пожарная служба залила самолет пеной, так как топливный бак был поврежден и топливо вытекало.

Германская метеорологическая служба предсказала порывы ветра до 85 км/ч вдоль побережья Северного моря в субботу вечером.

Прогноз Германской метеорологической службы о сильном ветре оправдался, так как в субботу вечером по региону прокатилась буря, подобная урагану. Несмотря на то, что самолет был заякорен, он не смог выдержать ураганный ветер и перевернулся вверх колесами возле взлетно-посадочной полосы.

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