Коммерческие руководители собираются со своими коллегами из Unicredit.

UniCredit тихо приобрел значительную долю акций Commerzbank и жаждет большего контроля. Франкфуртское учреждение с подозрением относится к поглощению, но новому главному исполнительному директору не остается другого выбора, кроме как вести переговоры с итальянцами.

Представители Commerzbank и UniCredit впервые встретятся в эту пятницу, когда итальянцы уже будут владеть долей в Франкфуртском институте. На конференции для инвесторов новый CEO Commerzbank Беттина Орлопп упомянула важность дальнейшего обсуждения, не раскрыв место встречи. Они оценят все предложения на столе. "Мы не сделаем никаких глупых движений", - заявила Орлопп. Недавние события оставили Commerzbank в замешательстве.

UniCredit теперь владеет примерно 21% акций Commerzbank, что делает их крупнейшим акционером Франкфуртского института, намного опережая государство, которое все еще держит около 12%. UniCredit также выразил желание получить еще больше акций.

В середине сентября UniCredit шокировал руководство Commerzbank и немецкое правительство, объявив, что владеет 9% акций Commerzbank. Половина акций была приобретена у немецкого государства, что оставило как финансовое агентство, так и министерство финансов в замешательстве.

Немецкое государство планирует постепенно вывести свои инвестиции в Commerzbank, спасая институт миллиардами налогоплательщиков во время финансового кризиса. 10 сентября они продали свою первоначальную долю в 4,5% на аукционе.

Только после того, как приобретение дополнительных 4,7% акций Commerzbank было подтверждено, их приобретение осталось секретом, так как первоначально не был достигнут порог отчетности в 3%.

UniCredit later utilized financial instruments to secure an additional 11.5% of shares, giving them the potential to take control in the future. However, they currently lack the necessary approval from the ECB to increase their stake beyond the 10% threshold. Application for this approval has been made. If approved, UniCredit would be able to secretly increase their stake to 29.9%, requiring a public takeover offer for all Commerzbank shares only once they surpass the 30% threshold.

Профсоюз Verdi и совет труда Commerzbank решительно возражают против слияния с миланским банком, в то время как руководство Commerzbank скептически относится к возможному поглощению. Немецкое правительство выразило неодобрение враждебного поглощения, но не имеет никаких защитных мер.

Между тем, Union Investment призвал Commerzbank к "открытому диалогу". "Партнерство с UniCredit - независимо от формы - не обязательно должно навредить Commerzbank", - заявила управляющий инвестициями Union Investment Александра Аннеке. Union Investment управляет фондами для немецких Volks- и Raiffeisenbanks и держит около 1,5% акций Commerzbank.

С момента входа UniCredit акции Commerzbank выросли почти на 28%.

Комиссия может потребовать мониторинга продолжения приобретения UniCredit акций Commerzbank из-за возможных вопросов конкуренции. Вовлечение Комиссии является критическим, поскольку доля UniCredit в Commerzbank приближается к порогу, требующему публичного предложения о поглощении.

В свете возможного вмешательства Комиссии представители Commerzbank и UniCredit находятся под давлением, чтобы вести переговоры до принятия любых важных решений.

