- Комиссия уже приняла различные меры для обеспечения выполнения ее предложенных планов.

Рочлицкий порфир нашел широкое применение в строительных проектах за пределами Саксонии, но компания, ответственная за добычу этого уникального природного камня, недавно обанкротилась. Клаус Каленборн, генеральный директор Объединенных порфировых карьеров на горе Рочлиц, объяснил это решение резким снижением заказов. "Основная проблема заключается в том, что у нас внезапно стало намного меньше заказов", - сказал он в интервью "Freie Presse".

В прошлом году генеральный директор сообщал о высоком спросе и продажах компании. В самом деле, компания из Центральной Саксонии, вместе с генеральным директором, имела штат из пяти человек. Временным администратором банкротства был назначен Рейнхард Клос, что подтверждается официальными объявлениями о банкротстве.

Идеально подходит для садов и памятников

Рочлицкий порфир широко используется в ландшафтном дизайне, мемориальном и памятном секторе, а также в строительных проектах. Например, этот богатый, вулканический красный камень использовался в фонтане плодородия в Берлине и в месте захоронения Иммануила Канта в Кёнигсберге (Калининград).

В 2022 году Рочлицкий порфир получил статус "Памятного камня" от Международного союза геологических наук, став первым немецким природным камнем, удостоенным такой чести.

Из-за банкротства компании неясно, будет ли банк продолжать поддерживать экспорт и распространение Рочлицкого порфира. Несмотря на банкротство, спрос на Рочлицкий порфир остается высоким благодаря его широкому использованию в садах, памятниках и строительных проектах.

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