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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

Комиссия также будет отвечать за выполнение программы.

Библиотеки Саксонии хранят и выдают книги и другие медиа. Они также служат пространствами для чтения, встреч и дискуссий - и теперь есть дополнительные цели.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
В Саксонии существует глобальный план развития библиотек.
В Саксонии существует глобальный план развития библиотек.

- Комиссия также будет отвечать за выполнение программы.

К 2030 году публичные библиотеки в Саксонии должны стать важными центрами своих общин, особенно в сельских районах. «Они являются местами сосредоточенной работы, образования и переподготовки, досуга, обмена и оживленных дискуссий», — говорится в «перспективной бумаге», разработанной Министерством культуры совместно с практиками, представленной в Дрездене. В ней определены десять направлений деятельности с рекомендациями для поддержки учреждений в их необходимом дальнейшем развитии. Адресатами также являются города и муниципалитеты как их носители и государственная библиотечная служба.

Министр культуры Барбара Клепш (ХДС) назвала это «важным импульсом». Публичные библиотеки — «невероятно важная часть функционирующей общины», — сказала она. Согласно документу, они должны предлагать сбалансированную смесь стационарных, мобильных и цифровых информационных и медийных ресурсов для всех поколений. Местное и региональное сотрудничество поможет оптимально использовать ресурсы и развивать библиотеки как культурные, образовательные и центры досуга.

Необходим ускоренное техническое оснащение и персонал, считает генеральный директор Саксонской государственной и университетской библиотеки — Дрезденской государственной библиотеки Каtrin Stump. «Мы хотим улучшить качество доступа, технического оснащения и персональных ресурсов», — сказала председатель саксонского отделения Немецкой библиотечной ассоциации Алин Файдель.

По данным министерства, в штате насчитывается около 390 публичных библиотек в больших городах и многих небольших общинах, с общим количеством посещений 5,5 миллионов в год. «Речь идет ни больше ни меньше, чем о укреплении их социальной функции как свободно доступных центров медиа и информации и незаменимых культурных, образовательных и центров досуга», — говорится в документе.

  1. «Перспективная бумага», представленная в Дрездене, подчеркивает роль публичных библиотек в Саксонии, в частности, упоминая Дрезденскую государственную библиотеку, как жизненно важные центры общин к 2030 году.
  2. В своей речи министр культуры Барбара Клепш подчеркнула важность Дрезденской государственной библиотеки, заявив, что она играет решающую роль в поддержании функционирующей общины.

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