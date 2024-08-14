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ПанорамаНовостиСаботаж и другие акты насилия

Комиссия приняла решение приостановить эксплуатацию аэропорта.

Расследователи подозревают преступление против немецкой армии. Дело связано с нарушением работы водоочистного сооружения и повреждением ограждения на авиабазе Кельн-Вахн.

 and  James Williams
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Военный транспортный самолет Германии на территории Люфтваффе в Кёльне-Вахне
Военный транспортный самолет Германии на территории Люфтваффе в Кёльне-Вахне

Северный Рейн-Вестфалия - Комиссия приняла решение приостановить эксплуатацию аэропорта.

Расследование ведется в отношении необычной активности на водопроводной станции на авиабазе Кёльн-Ванн, подозревая преступление против бундесвера. Представитель Министерства обороны подтвердил в среду, что казармы были закрыты для расследования из-за подозрений на попытку или успешное незаконное проникновение. Он также заявил, что есть подозрения на саботаж. Личность возможных виновников в настоящее время неизвестна.Parallel с этим ведутся расследования о незаконном проникновении.

Кроме того, на временное закрытие из-за подозрений в саботаже была закрыта точка поддержки НАТО в Северном Рейне-Вестфалии в Гейлькенкирхене. Человек пытался проникнуть на территорию во вторник вечером, но был остановлен, сообщил представитель НАТО агентству новостей AFP в среду. Точка поддержки была затем обыскана, и полиция начала расследование.

НАТО дает разрешение на продолжение работы в Гейлькенкирхене

Независимо от этого инцидента, НАТО провела тест качества воды на точке поддержки в среду утром, сказал представитель. Это было превентивной мерой после подозрительных показателей воды на точке поддержки бундесвера в Кёльн-Ванн, которые вызвали подозрения в саботаже. Пока нет признаков проблем с качеством воды в Гейлькенкирхене.

Кроме полиции и военной полиции, в расследовании также участвуют Военная контрразведка (МАД) и Управление по защите конституции. Министерство сослалось на дальнейшие детали на следственные органы.

В ответ на инцидент в Кёльн-Ванн меры безопасности на точке поддержки НАТО были усилены, сказал представитель. В рамках этой меры были усилены сотрудники безопасности на входе в точку поддержки. НАТО затем дало разрешение на продолжение работы, заявив, что точка поддержки "работает на полную мощность".

Образцы воды проходят тестирование

Расследование на авиабазе Кёльн-Ванн было начато после предупреждений о изменениях качества воды из крана, согласно бундесверу. В результате было обнаружено отверстие в заборе, через которое мог пройти человек, а также подозрительный человек. "Произошел инцидент в казармах позади нас прошлой ночью, что привело к закрытию казарм с тех пор", - сказал полковник Ульрих Фонроберт, выступая от имени бундесвера в Северном Рейне-Вестфалии. Бундесвер воспринимает этот инцидент очень серьезно.

Воду отключили, и казармы были оцеплены. Поиски проникшего были безуспешными. Через несколько часов ограничения были сняты. Не сообщалось о заболеваниях из-за возможного загрязнения питьевой воды. Образцы воды теперь проходят дальнейшее тестирование.

Таким образом, подозрения в саботаже водоснабжения на данный момент не подтверждены. Образцы воды также были взяты для расследования. Сообщения о случаях заболевания не подтвердились. Он сказал об аномальных показателях воды.

Территориальное командование немецких вооруженных сил (ТФК) заявляет: "Мы желаем быстрого и полного выздоровления любому персоналу, который мог быть ранен в связи с инцидентом". В настоящее время не может быть предоставлено дальнейших деталей из-за продолжающихся расследований.

Казармы не могли быть entered или покинуты в течение нескольких часов, но ожидалось, что они откроются в среду, согласно заявлениям бундесвера. Казармы в Кёльне размещают несколько командных штабов, а также военные и гражданские объекты бундесвера. Он также hosts авиационное транспортное подразделение министерства обороны, так как казармы примыкают к аэропорту Кёльн/Бонн. Например, в Гейлькенкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО Awacs.

Возможные причины инцидента в настоящее время неизвестны общественности. Министерство обороны не предоставило деталей о потенциальной политической связи при запросе. С начала российского вторжения на Украину общая ситуация с безопасностью была переоценена. Эксперты по безопасности неоднократно предупреждали, что военная инфраструктура также может быть целью шпионажа или попыток саботажа.

В свете подозрительных activities на авиабазе Кёльн-Ванн страх перед саботажем и другими актами насилия распространился на другие военные объекты. Точка поддержки НАТО в Гейлькенкирхене временно закрылась из-за подозрений в саботаже, что привело к усилению мер безопасности и расследованиям.

В результате обнаружения подозрительного человека и аномальных показателей воды на авиабазе Кёльн-Ванн следователи быстро выявили потенциальные акты саботажа и другие формы насилия против военной инфраструктуры.

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