- Комиссия приняла решение о предоставлении помощи получателю.

После смерти Вилли Лемке Бремен скорбит по одной из своих великих личностей. Он формировал Бремен в качестве менеджера Вердера, но также и как сенатор образования и внутренних дел, подчеркнул глава правительства Бремена Андреас Бовеншулте (СДПГ). "Во всех своих политических начинаниях он всегда стремился показать, что и политика, и экономика могут только выиграть от спортивных добродетелей, таких как командный дух, решимость и убежденность."

Вилли Лемке служил сенатором образования и науки с 1999 по 2005 год, а затем сенатором внутренних дел и спорта до 2008 года. Впоследствии бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил его специальным советником по спорту в целях мира и развития на восемь лет. Долгосрочный футбольный менеджер SV Werder скончался в понедельник в возрасте 77 лет после внутримозгового кровоизлияния, сообщила его семья.

С смертью Вилли Лемке Бремен теряет активного сторонника спорта, сказал сенатор внутренних дел и спорта Ульрих Мауэр. "Для него занятия спортом вместе не было роскошью, а самым простым и лучшим способом достичь интеграционного эффекта." Включение людей с и без инвалидности было важной задачей для преданного социал-демократа, подтвердила президент Сената Анье Гротеер (СДПГ). "Вилли Лемке был флагманом Бремена и одной из самых заметных фигур нашего города."

ПаSSION Вилли Лемке к футболу была очевидна в то время, когда он возглавлял SV Werder. Несмотря на свои политические достижения, он часто подчеркивал важность спортивных добродетелей, таких как командный дух, решимость и убежденность, которые, по его мнению, могли принести пользу tanto политике, как и экономике.

В память о приверженности Вилли Лемке спорту город Бремен продолжает проводить ежегодные футбольные турниры для детей с инвалидностью, отражая его приверженность инклюзивности в спорте.

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