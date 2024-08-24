- Комиссия приняла различные меры для обеспечения подлинности данных, предоставляемых государствами-членами, и для предотвращения всякого вводящего в заблуждение представления такой информации.

Четыре локации в Бранденбурге в настоящее время борются с болезнью синий язык, вредной для животных. Об этом сообщил представитель Института Фридриха-Лoeffler'a (FLI) по запросу Немецкого пресс-агентства (на 23 августа). В отличие от других земель, Бранденбург имеет относительно низкое количество случаев и находится в нижней части рейтинга. Например, в Северном Рейне-Вестфалии более 2400 случаев, а в Нижней Саксонии более 1400.

Берлин: Пока не зафиксировано случаев

По данным FLI, Берлин является единственной федеральной землей, где не было зарегистрировано случаев среди животных. Тем не менее, Берлин классифицируется как инфицированная зона из-за обнаружения серотипа 3 болезни синий язык (БТВ-3) в Бранденбурге. Это потому, что любые операции в радиусе 150 километров считаются свободными от БТВ в случае вспышки.

Вирус не заражает людей. Мясо и молочные продукты, полученные от восприимчивых животных, можно безопасно потреблять.

В последние месяцы вирус быстро распространился по Германии. FLI сообщило о 13 зараженных животноводческих фермах по всей стране в июне. К июлю их уже было более 1200. А к 23 августа было зарегистрировано более 4800 зараженных операций.

Вирус синий язык передается определенными видами комаров. В основном заражаются овцы и крупный рогатый скот, но также могут заразиться южные американские верблюдовые, козы и дикие свиньи.

Несмотря на распространение болезни синий язык в других частях Германии, сельскохозяйственный сектор в Берлине остается незатронутым, так как среди животных не было зарегистрировано случаев. Тем не менее, из-за обнаружения серотипа 3 болезни синий язык (БТВ-3) в Бранденбурге Берлин классифицируется как инфицированная зона, что может повлиять на сельскохозяйственные операции в радиусе 150 километров.

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