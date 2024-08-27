- Комиссия приняла различные меры для обеспечения Европейского Союза в борьбе с препятствиями кризиса.

После подозрительного теракта в Солингене, в результате которого погибли трое человек, политические последствия и возможные Implications в Северном Рейне-Вестфалии находятся под пристальным наблюдением. Черно-красное правительство земли Северный Рейн-Вестфалия запросило срочное заседание ландтага на эту неделю. Министр-президент Hendrik Wüst (ХДС) намерен поделиться результатами и обсудить дальнейшие шаги с собранием, как сообщают правительственные источники.

Представитель правительства, министр по делам беженцев и интеграции Josefine Paul (Зеленые), предоставит обновления по текущей ситуации позже сегодня, через пять дней после инцидента со смертельным исходом. Основное внимание также будет уделено процедурам предоставления убежища в Северном Рейне-Вестфалии.

Wüst считает трагедию в Солингене не только самой трагической ситуацией в Северном Рейне-Вестфалии со времен наводнения 2021 года, но и значительным событием в истории земли, как сообщают правительственные источники. Он считает необходимым проинформировать ландтаг о результатах и провести дискуссию о последующих действиях. Многие люди потрясены после нападения, и политике необходимо продемонстрировать свою позицию и оставаться последовательной в такие трудные времена.

Объединенное внеочередное заседание комитетов по внутренним делам и интеграции в ландтаге по поводу инцидента в Солингене уже запланировано на четверг. Фракции оппозиции СДПГ и ФДП отдельно подали заявки на срочное заседание.

В пятницу вечером мужчина атаковал прохожих на городском фестивале в Солингене, в результате чего погибли трое человек и восемь получили ранения, четверо из которых были серьезными. Подозреваемый, 26-летний сириец, въехал в Германию через Болгарию в конце 2022 года. Его планировалось депортировать в Болгарию в соответствии с правилами ЕС по предоставлению убежища, но этого не произошло, так как он не был найден в назначенную дату в июне 2023 года. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемом членстве в Исламском государстве (ИГ), которое взяло на себя ответственность за нападение.

Следователи продолжают поиск доказательств. Полиция обрезала кустарник высотой с человека в закрытом пешеходном туннеле, как сообщает местный журналист. Туннель, как считается, является местом съемки пропагандистского видео ИГ после нападения. Расположение находится примерно в 300 метрах от места преступления и также совпадает с видео, как сообщают местные журналисты. Туннель находится недалеко от приюта для беженцев, где проживал подозреваемый, Issa Al H. Ранее полиция упоминала о получении новой информации и планировала переоценить определенные районы.

Четыре дня спустя после нападения сцену на месте преступления демонтировали. Подозреваемый ударил сразу перед сценой в пятницу вечером. На сцене проходило выступление во время нападения.

Wüst призвал к немедленным последствиям в политике убежища и безопасности после ножевого нападения. Он заявил, что сроки, бюрократические препятствия и лазейки затрудняют депортацию лиц даже в пределах Европы местными властями. Он предложил сделать возможной депортацию лиц в определенные районы Сирии и Афганистана. В данном конкретном случае они оценят, были ли приняты все необходимые шаги. "Если что-то пошло не так, это должно быть открыто признано".

Министр по делам беженцев Paul потребовала пересмотра правил ответственности ЕС по вопросам убежища после нападения в Солингене в письменном заявлении. Депортации в рамках так называемых Dublin-правил являются сложным юридическим процессом, вовлекающим несколько уровней и органы власти.

В настоящее время проводится расследование для выявления любых возможных ошибок в применении этих правил в случае подозреваемого в Солингене. Любые выявленные ошибки должны быть признаны и устранены, а соответствующие меры должны быть приняты, согласно Paul.

Дискуссия о последствиях ножевого нападения продолжалась в Берлине. Федеральный канцлер Olaf Scholz (СДПГ) и лидер оппозиции Friedrich Merz встретились примерно на час в канцелярии.

Лидер ХДС предложил сотрудничать с правительством "траffic light" в миграционной политике после ножевого нападения и представил список требований. В том числе приостановка приема беженцев из Сирии и Афганистана и общая возможность депортации отказавшимся в убежище в эти две страны. Однако Merz не предоставил никаких разъяснений о том, как такое приостановление может быть правомерно введено.

Теракт в Солингене привлек внимание к вопросу преступности в Северном Рейне-Вестфалии. Правительство земли серьезно относится к этому инциденту и стремится устранить любые слабые места в процедурах предоставления убежища и политике безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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