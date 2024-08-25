- Комиссия была поручена представить исчерпывающий обзор осуществленных действий.

Глава судейской бригады Кнут Кирхер признал бурю негодования вокруг спорных решений в первых матчах Бундеслиги. "Есть две точки зрения и интерпретации. Я понимаю эмоциональный накал", - сказал 55-летний Кирхер в программе "Доппельпасс" на Sport1, комментируя решение судьи Бернда Штегеманна в матче Аугсбург против Вердера. Он уточнил: "Для судьи рука не касается мяча, но присутствие руки налицо".

В 79-й минуте защитник Вердера Энтони Юнг получил мяч в штрафной в руку, и после вмешательства VAR Штегеманн не назначил пенальти. "Честно говоря, я бы засчитал руку", - сказал Кирхер, критикуя путаную трактовку правил игры рукой. Однако строгое соблюдение правил не вызывает вопросов у главы судейской бригады Кирхера: "Рука есть рука, мы не будем вдаваться в детали".

Судьи продолжат проходить обучение

Кирхер планирует использовать спорный инцидент, чтобы усилить чувствительность судей к игре рукой. "Подобно тому, как тренер готовит свою команду, мы делаем это с судьями", - сказал Кирхер, стремясь к "однозначному пониманию правила" и соблюдению допустимых пределов. Однако он также подчеркнул: "Но не во всех 34 матчах будет так. Будет и отклонение". Кирхер является генеральным директором Спорта и коммуникаций в DFB referee GmbH и спортивным директором элитных судей.

Несмотря на споры вокруг правил игры рукой, Кирхер подчеркивает важность строгого соблюдения правил в судействе. Он планирует использовать инцидент в качестве возможности для обучения судей, чтобы повысить их чувствительность к игре рукой.

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