Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиТелевидение

Комиссар ZDF Хеке чувствует себя комфортно вокруг Франции

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Актриса Кристина Геке выражает теплые чувства к Саару и Франции, удачно используя эти места в своей...
Актриса Кристина Геке выражает теплые чувства к Саару и Франции, удачно используя эти места в своей роли детектива в телевизионном шоу.

- Комиссар ZDF Хеке чувствует себя комфортно вокруг Франции

Актриса Кристина Гоффманн (45 лет) играет роль теледетектива Юдит Молн в Саарланде и приграничной зоне с Францией и чувствует себя как дома в этой стране, хотя не может точно определить почему. "Франция и Германия переплетены для меня. У меня сильная привязанность к этой стране, которую я не могу рационально объяснить", - поделилась актриса с Deutsche Presse-Agentur.

Она довольно свободно говорит на французском, но все равно чувствует себя как дома во Франции каждый раз, когда приезжает. "Это как вернуться домой", - говорит Гоффманн. "И это не из-за какого-то конкретного места или кухни. Это эмоция". Тем не менее, Гоффманн также восхищается Саарландом и его людьми. "Приветливость, живость, подход: 'Садись, присоединяйся - поделись своей историей'. Без барьеров".

Кристина Гоффманн вновь появится в роли Юдит Молн с комиссаром Фредди Брайером (Робин Зондерманн) и бывшим следователем Маркусом Ценером (Рудольф Ковальски) в восьмом эпизоде криминального сериала "Во имя истины" 31 августа на ZDF (20:15), а эпизод "Между законом и справедливостью" уже доступен для просмотра в онлайн-режиме.

Несмотря на свои знания французского языка, Кристина Гоффманн находит знакомое чувство комфорта во время своих визитов во Францию, часто заявляя: "Это как вернуться домой". Кроме того, ее привязанность к Франции выходит за рамки конкретных мест или еды, исходя из эмоциональной связи.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Будущий 82-й Гála фильмов и телевидения состоится 5 января 2025 года в Беверли-Хиллз.
Культура

Комедия Никки Глейзер из США возглавляет церемонию вручения премий "Золотой глобус".

Ранее развлекали зрителей, подобные Рики Гарвиасу, Тине Фей и Эми Полер, известные благодаря своего рода острой шутке. В отличие от этого, организаторы 2025 года решили довериться дебютанту, неопробованному на Гольбоне.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Четырнадцать дней в пустыне: две выдающиеся фигуры находятся под угрозой уничтожения
Культура

Четырнадцать дней в пустыне: две выдающиеся фигуры находятся под угрозой уничтожения

Вчера из шоу 'Джунглей' RTL был выведен фаворит танковчник Торстен Легат. Сейчас два других знаယ်�ных конкурсанта, которые ранее выпestadли другого участника, находятся под угрозой вылета.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Итальянская Ривьера CINQUE TERRE - прелестное средиземноморское место для посещения в сентябре.
Культура

Лучшие места для отдыха в сентябре

Различные туристические локации переходят в период наименьшей посещаемости. Тем не менее, сентябрь остается привлекательным моментом для знакомства с этими достопримечательностями.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Поддерживают своих спортсменов с наилучшими пожеланиями.
Культура

Поддерживают своих спортсменов с наилучшими пожеланиями.

Королевская чета, принц Уильям и принцесса Кэтрин, шлют свои наилучшие пожелания национальной Paralympic команде, надеясь на их успех на предстоящем соревновании в Париже.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Бундеслига также будет отмечать свой дебют на домашнем поле против Св. Паули.
Федеральные земли Германии

Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

- Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули ФК Унион Берлин готовится принять свой первый домашний матч в новом сезоне Бундеслиги в пятницу (20:30). На стадионе An der Alten Försterei соберутся 22 012 зрителей. Соперником будет ФК Санкт-Паули. * Обе команды еще не одержали победу: ни одна из них

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Программное обеспечение Google Imagen 3 ненадолго остановилось из-за поразительной способности...
Панорама

Искусственный интеллект Google вновь создает сходство людей после нелепого инцидента.

В феврале программное обеспечение искусственного интеллекта Google придерживалось Руководящих принципов разнообразия и создавало визуальные элементы, такие какalmaznije

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
После инцидента в Моере во вторник сообщают о смертельных случаях стрельбы полиции в...
Панорама

Расследование о стрельбе в Северном Рейн-Вестфалии, связанной с полицией

Еще одно оперативное действие полиции в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) заканчивается трагически для подозреваемого в нападении с ножом. Инцидент в Реcklinghausen расследуется дортмундской Следственной Task Force по требованиям беспристрастности.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине
Главные темы

Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине

-Sahra Wagenknecht, выполняющая обязанности сопредседателя Левой партии, выдвинула условие для вступления в пост- góetadata коалиции после выборов в земле: включение loro й иностранной политики в коалиционное соглашение. Говоря с AFP, Wagenknecht заявила: "Мы будем формировать альянсы только с...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно