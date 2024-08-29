- Комиссар ZDF Хеке чувствует себя комфортно вокруг Франции

Актриса Кристина Гоффманн (45 лет) играет роль теледетектива Юдит Молн в Саарланде и приграничной зоне с Францией и чувствует себя как дома в этой стране, хотя не может точно определить почему. "Франция и Германия переплетены для меня. У меня сильная привязанность к этой стране, которую я не могу рационально объяснить", - поделилась актриса с Deutsche Presse-Agentur.

Она довольно свободно говорит на французском, но все равно чувствует себя как дома во Франции каждый раз, когда приезжает. "Это как вернуться домой", - говорит Гоффманн. "И это не из-за какого-то конкретного места или кухни. Это эмоция". Тем не менее, Гоффманн также восхищается Саарландом и его людьми. "Приветливость, живость, подход: 'Садись, присоединяйся - поделись своей историей'. Без барьеров".

Кристина Гоффманн вновь появится в роли Юдит Молн с комиссаром Фредди Брайером (Робин Зондерманн) и бывшим следователем Маркусом Ценером (Рудольф Ковальски) в восьмом эпизоде криминального сериала "Во имя истины" 31 августа на ZDF (20:15), а эпизод "Между законом и справедливостью" уже доступен для просмотра в онлайн-режиме.

Несмотря на свои знания французского языка, Кристина Гоффманн находит знакомое чувство комфорта во время своих визитов во Францию, часто заявляя: "Это как вернуться домой". Кроме того, ее привязанность к Франции выходит за рамки конкретных мест или еды, исходя из эмоциональной связи.

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