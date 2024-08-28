Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиНаграды и награды

Комедия Никки Глейзер из США возглавляет церемонию вручения премий "Золотой глобус".

Ранее развлекали зрителей, подобные Рики Гарвиасу, Тине Фей и Эми Полер, известные благодаря своего рода острой шутке. В отличие от этого, организаторы 2025 года решили довериться дебютанту, неопробованному на Гольбоне.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Будущий 82-й Гála фильмов и телевидения состоится 5 января 2025 года в Беверли-Хиллз.
Будущий 82-й Гála фильмов и телевидения состоится 5 января 2025 года в Беверли-Хиллз.

- Комедия Никки Глейзер из США возглавляет церемонию вручения премий "Золотой глобус".

Ники Глассер, 40-летняя американская артистка и комик, была выбрана для ведения церемонии вручения премии "Золотой глобус" в январе. Представительница Организации "Золотой глобус" Хеллен Хоэне хвалит ее как "комедийную силу" с "неизвинительным и честным юмором", который идеально подходит для этой роли, как она заявила.

Глассер считает свою задачу "трудной работой". Мероприятие проходит в прямом эфире, без сценария, и собирает самых известных личностей Голливуда - "возможно, потягивающих шампанское, сидя рядом со своими последними разочарованиями", как она шутливо заметила. Она обещает сохранить наследие остроумных ведущих, подобных Рики Гервуису, Тина Фей или Эми Полер, которые уже стояли на этой сцене.

Глассер известна своими выступлениями в жанре стендап, подкастами и ведущими на телевидении. Она также сделала примечательные появления в телесериалах и комедиях, таких как "Девушка на свидании".

82-я церемония пройдет 5 января 2025 года в Беверли-Хиллз. Примерно 300 международных журналистов будут голосовать за лауреатов.

В прошлом январе комик Джо Кои возглавил 81-е шоу. Исторический фильм "Оппенheimer" получил пять премий "Золотой глобус", в том числе лучший драматический фильм, лучший режиссер и лучший актер/актриса. Призы были вручены в 27 категориях фильмов и телевидения. По данным организаторов, около десяти миллионов зрителей посмотрели прямую трансляцию на CBS.

Глассер рада возможности получить ['Награды и почести'] на премии "Золотой глобус", считая это значительным признанием своего комедийного таланта. Несмотря на давление, она стремится выступить так же захватывающе, как и прошлые ведущие, в том числе Тина Фей, которые получили ['Награды и почести'] в своих карьерах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Четырнадцать дней в пустыне: две выдающиеся фигуры находятся под угрозой уничтожения
Культура

Четырнадцать дней в пустыне: две выдающиеся фигуры находятся под угрозой уничтожения

Вчера из шоу 'Джунглей' RTL был выведен фаворит танковчник Торстен Легат. Сейчас два других знаယ်�ных конкурсанта, которые ранее выпestadли другого участника, находятся под угрозой вылета.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Итальянская Ривьера CINQUE TERRE - прелестное средиземноморское место для посещения в сентябре.
Культура

Лучшие места для отдыха в сентябре

Различные туристические локации переходят в период наименьшей посещаемости. Тем не менее, сентябрь остается привлекательным моментом для знакомства с этими достопримечательностями.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Поддерживают своих спортсменов с наилучшими пожеланиями.
Культура

Поддерживают своих спортсменов с наилучшими пожеланиями.

Королевская чета, принц Уильям и принцесса Кэтрин, шлют свои наилучшие пожелания национальной Paralympic команде, надеясь на их успех на предстоящем соревновании в Париже.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Молодые люди в Европе, согласно данным ВОЗ, реже используют презервативы
Панорама

Международная организация здравоохранения предупреждает о снижении использования презервативов среди подростков.

- Международная организация здравоохранения предупреждает о снижении использования презервативов среди подростков. На основании данных, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), молодые люди в Европе реже используют презервативы перед занятием сексом. Эта тенденция привела к значительному снижению использования презервативов среди сексуально активных подростков с 2014 года, в то время как число незащищенных

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Гвинет Пэлтроу снова выступает на экране, на этот раз рядом с Тимоти Шалемом.
Кино

Гвинет Пэлтроу снова выступает на экране, на этот раз рядом с Тимоти Шалемом.

- Гвинет Пэлтроу снова выступает на экране, на этот раз рядом с Тимоти Шалемом. "Бон и все", "Вонка" и "Дюна: Часть вторая": Тимоти Шаламе (28) в последнее время часто появляется перед камерой. После небольшого перерыва в актерской карьере после роли в блокбастере "Мстители:

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Аризонский национальный кладбище подал жалобу после визита Трампа
Политика

Разногласия по поводу тура Трампа на национальном кладбище

Трамп часто делает уничижительные замечания о ветеранах. Его целью было почтить павших soldierов, посетив Арлингтонское национальное кладбище, но возник новый скандал.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно