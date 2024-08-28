- Комедия Никки Глейзер из США возглавляет церемонию вручения премий "Золотой глобус".

Ники Глассер, 40-летняя американская артистка и комик, была выбрана для ведения церемонии вручения премии "Золотой глобус" в январе. Представительница Организации "Золотой глобус" Хеллен Хоэне хвалит ее как "комедийную силу" с "неизвинительным и честным юмором", который идеально подходит для этой роли, как она заявила.

Глассер считает свою задачу "трудной работой". Мероприятие проходит в прямом эфире, без сценария, и собирает самых известных личностей Голливуда - "возможно, потягивающих шампанское, сидя рядом со своими последними разочарованиями", как она шутливо заметила. Она обещает сохранить наследие остроумных ведущих, подобных Рики Гервуису, Тина Фей или Эми Полер, которые уже стояли на этой сцене.

Глассер известна своими выступлениями в жанре стендап, подкастами и ведущими на телевидении. Она также сделала примечательные появления в телесериалах и комедиях, таких как "Девушка на свидании".

82-я церемония пройдет 5 января 2025 года в Беверли-Хиллз. Примерно 300 международных журналистов будут голосовать за лауреатов.

В прошлом январе комик Джо Кои возглавил 81-е шоу. Исторический фильм "Оппенheimer" получил пять премий "Золотой глобус", в том числе лучший драматический фильм, лучший режиссер и лучший актер/актриса. Призы были вручены в 27 категориях фильмов и телевидения. По данным организаторов, около десяти миллионов зрителей посмотрели прямую трансляцию на CBS.

Глассер рада возможности получить ['Награды и почести'] на премии "Золотой глобус", считая это значительным признанием своего комедийного таланта. Несмотря на давление, она стремится выступить так же захватывающе, как и прошлые ведущие, в том числе Тина Фей, которые получили ['Награды и почести'] в своих карьерах.

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