Комедианты Бомерман, Джоко, Клас и их группа скептиков собирают награды

ARD-сериал получил значительное признание на German Television Award, оставив неизгладимое впечатление у жюри. Дуэт Йоко Винтерscheidта и Клаас Хюфер-Ульман также получил награду. Однако на церемонии присутствовал только один из них - по интригующей причине.

Рисующий сериал "Скептики" от ARD получил множество наград German Television Award. В среду вечером в Кёльне актёр Аарон Альтарас был признан лучшим актёром, а актриса Санни Милес - лучшей актрисой. Весь проект был признан лучшим драматическом сериалом. "В 'Скептиках' всё о семье, потому что это всё, что у нас есть", - объяснил Альтарас, держа в руках награду, и отдал дань уважения своей семье. Создатели также намекнули на работу над сиквелом.

Этот эксцентричный мини-сериал вращается вокруг еврейской семьи, владеющей деликатесным магазином и рестораном в Франкфурте. Зрителей погружают в водоворот, где говорят на немецком, идиш и английском языках. В апреле производство получило награду "Лучший сериал" на Международном сериальном фестивале в Каннах. Во вторник "Скептики" уже победили в категории "Лучшая камера в вымышленном сериале" на первой церемонии German Television Awards.

ЗДФ-проект "Позвольте себе быть узнанным!" с ведущим Яном Бёхмermannом победил в категории "Лучшее развлекательное шоу". "Наконец-то мы получили награду за шоу, которое может оценить каждый", - сказал 43-летний Бёхмermann. Ведущий уже получил несколько телевизионных наград. Он прославился своим шоу "ZDF Magazin Royale", где ловко сочетает язвительную сатиру с журналистикой. RTL-формат "Тraidторы - Доверяй никому!" победил в категории "Лучшее развлекательное реалити-шоу".

"Нападение Хамаса на фестиваль - Выжившие на десертном рейве" (arte/ZDF) было признано лучшим документальным фильмом, а ток-шоу "Maischberger" (ARD/WDR) - лучшим информационным шоу. "Я здесь! Маргот Фридляйндер" (ZDF) было признано "Лучшим телевизионным фильмом/мини-сериалом". Столетняя выжившая в Холокосте Маргот Фридляйндер напрямую обратилась к зрителям в клипе, призывая: "Демократию нужно сохранить".

Комедианты Йоко Винтерscheidт и Клаас Хюфер-Ульман добились успеха со своим 24-часовым проектом "24 часа с Йоко и Клаасом". В этом формате ведущие взяли под контроль расписание ProSieben на целый день. Они премьерно показали новое шоу в прайм-тайм и даже продемонстрировали стадо антилоп, пьющих у водопоя в пустыне Намибия. В результате они получили награду за лучшее индивидуальное выступление в развлекательном вещании.

Хюфер-Ульман получил награду от имени отсутствующего Винтерscheidта. "Буду честен: Йоко сегодня на Октоберфесте", - заявил ведущий без обиняков. Он поприветствовал своего коллегу. "Просто чтобы вы поняли, что я имею в виду", - добавил он.

Немецкая телевизионная награда спонсируется ARD, RTL, Sat.1, ZDF и Deutsche Telekom и вручается с 1999 года. В этом году WDR возглавил команду ARD. В среду вечером состоялся грандиозный телевизионный гала-концерт. Накануне некоторые награды уже были вручены на более скромном "Вечере творчества".

ARD-сериал "24 часа с Йоко и Клаасом" был отмечен за развлекательность, получив награду за лучшее индивидуальное выступление в развлекательном вещании. Дуэт Йоко Винтерscheidта и Клаас Хюфер-Ульмана преуспел в своём 24-часовом проекте, взяв под контроль расписание ProSieben, премьерно показав новое шоу в прайм-тайм и продемонстрировав необычную сцену, где антилопы пьют в пустыне Намибия.

Несмотря на своё отсутствие на церемонии, Йоко Винтерscheidт был отмечен как часть победившего дуэта. Его коллега Клаас Хюфер-Ульман принял награду от его имени, упомянув присутствие Винтерscheidта на Октоберфесте в тот день.

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