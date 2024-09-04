- "Команда "Семерка" тоже не без недостатков" (парафразировано)

Современный руководитель Германского футбольного союза (DFB) Маттиас Саммер (56) не считает уменьшение представительства Баварии в национальной сборной проблемой. "Меньше игроков Баварии и больше из Дортмунда не означает, что они Automaticsly проиграют. Те, кто традиционно надевает футболку, должны немного больше выкладываться", - сказал Саммер во время мероприятия Prime Video в Мюнхене.

В текущем составе Юлиана Нагельсманна остались только Джошуа Киммих, Джамал Мусиала и Александар Павлович из Баварии после ухода в отставку Мануэля Нойера и Томаса Мюллера.

"Всегда было полезно, когда у нас были общие черты, общие качества и своя идентичность в национальной сборной", - добавил Саммер, который также является экспертом Prime Video в этом сезоне Лиги чемпионов. "Я не думаю, что семь игроков Баварии автоматически исправят все. Мы всегда должны находить способы хорошо сочетаться, сохранять стабильность и развивать подход".

Теперь состав национальной футбольной команды включает только троих игроков из Баварии - Джошуа Киммиха, Джамала Мусиалу и Александара Павловича. Саммер подчеркивает важность общей идентичности и общих черт в команде, считая, что больше игроков Баварии не гарантирует автоматического улучшения их результатов.

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