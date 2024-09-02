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Федеральные земли ГерманииНовостиВоенные

Команда на борту военного корабля "Гессен" удостоена медали за отличия.

В течение нескольких недельangled фрегат 'Гессен' осуществлял операции в Красном море. Команда была отмечена за достижения в ходе данной миссии.

 and  Katherine Bradley
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Экипаж фрегата и его члены становятся первоначальным закрытым формированием Бундесвера, получившим...
Экипаж фрегата и его члены становятся первоначальным закрытым формированием Бундесвера, получившим эту значок конфликта.

- Команда на борту военного корабля "Гессен" удостоена медали за отличия.

Экипаж фригата "Гессен" отмечен за службу в Красном море. Фригат и его команда стали первым полноценным подразделением немецких Вооруженных сил, получившим это признание, как сообщил Отдел связи и СМИ Военно-морских сил.

Медаль за участие в военной операции вручается военнослужащим и гражданскому персоналу, принявшим участие в уникальной операции или признанной миссии в течение не менее 30 дней.

После более восьми недель военных действий в Красном море фригат вернулся в свою базу в Вилгельмсхафене в мае. 143-метровое судно безопасно сопроводило 27 грузовых судов через операционную зону, охватывающую Африку и Аравийский полуостров. Кораблю удалось отразить несколько атак дронов и снарядов хуситскими повстанцами из Йемена.

Награждение за службу в Красном море является первым случаем, когда полноценное подразделение немецких Вооруженных сил, в частности фригат "Гессен", получает такое признание. В связи с их исключительными заслугами члены экипажа могут иметь право на получение Медали за участие в военной операции.

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