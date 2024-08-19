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Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

Команда моряков по баскетболу нацелена на предварительные матчи плей-офф.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

- Команда моряков по баскетболу нацелена на предварительные матчи плей-офф.

Росток Сеаволвс решительно настроены избежать напряженной борьбы за выживание, как в прошлом сезоне в Basketball Bundesliga. На подходе их третий сезон в BBL, и после масштабной перестановки состава спортивный директор Йенс Хакановиц заявил: "Мы больше не хотим нервничать до последней игры. Наш анализ указывает на необходимость свежего старта".

Клуб пригласил француза Кевина Анстетта на должность спортивного директора. Польский тренер Пшемыслав Фрасункевич сменил Кристиана Хельда на посту главного тренера. Недавнее подписание Дарнелла Броуди завершило состав, пополнившись семью новыми профессионалами. Кроме того, чтобы сохранить место в высшей лиге, Фрасункевич хочет выйти в плей-ин, для чего нужно закончить регулярный сезон в топ-10.

Подготовка к тренировкам началась 5 августа. Они одержали победы в товарищеских матчах против Артленд Дрэгонс и в Йене. Планируется еще семь матчей. 14 сентября Сеаволвс встретятся с Хакро Мерлинс Крайльхайм в первом официальном матче Кубка Германии. Через неделю они сойдутся с MBC в дебютном матче BBL сезона.

Мужчины и мальчики в сообществе Росток с нетерпением ждут предстоящего сезона баскетбола, так как Росток Сеаволвс стремятся улучшить свою игру под руководством нового спортивного директора Кевина Анстетта и главного тренера Пшемыслава Фрасункевича. С дополнением семи новых профессионалов, в том числе Дарнелла Броуди, команда надеется избежать еще одной борьбы за выживание и претендовать на место в плей-ин, что требует финиша в топ-10 после регулярного сезона.

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