Команда Европы, возглавляемая Карлосом Алкарасом, одержала победу над командой Мира в турнире Кубка Лавера.

Европа уступала 4-8 перед последним днем в Берлине, но Алькарас одержал победу со счетом 13-11, обыграв Тейлора Фритца в двух сетах. Эта победа была одержана сразу после того, как он также выиграл матч в парах против Бена Шелтона и Фрэнсиса Тиафо, выступая в паре с Каспером Руудом.

Эта победа стала пятой для Европы в Лaver Cup, последняя из которых была одержана в 2021 году. Лaver Cup - это трехдневное событие, в котором участвуют шесть лучших мужских теннисистов из Европы и остального мира.

Алькарас прокомментировал: "Конечно, здорово, что мы все приехали сюда, чтобы выиграть Лaver Cup. Мы почти проиграли, но Саша дал мне шанс выиграть, так что мы очень рады".

Зверев проиграл первый сет своего матча против Тиафо, но смог взять все очки в решающем тай-брейке, победив со счетом 6-7(5) 7-5 10-5.

Эта победа открыла дорогу для Алькараса, который легко обыграл финалиста US Open Фритца со счетом 6-2 7-5. Это была третья победа Алькараса за выходные, что стало рекордом турнира с общим счетом 8 очков.

Ранее в этом месяце Алькарас переживал не лучшие времена, проиграв в первом раунде Cincinnati Open и во втором раунде US Open - свой самый ранний вылет на турнире Большого шлема за последние три года.

Однако он, кажется, нашел свою форму в Берлине на арене Uber, не показывая признаков давления в напряженном матче против Фритца.

Оба, Алькарас и Зверев, сыграли решающие одиночные матчи за Европу после провального выступления Даниила Медведева, проигравшего свой матч Шелтону.

Победа Европы ознаменовала успешное правление капитана команды Бьорна Борга, которого на будущих турнирах Лaver Cup Replace бывший победитель Открытого чемпионата Франции Яник Ноа. Андре Агасси также возглавит команду Мира на турнире в Сан-Франциско.

Борг прокомментировал: "Четыре или пять часов назад я думал, что мы не выиграем это. Но ребята вышли и сыграли великолепный теннис. Было очень весело провести время с этими игроками в команде Европы. У них сильный командный дух, и они отдают всего себя. Я очень горжусь ими".

Тriumph Алькараса в одиночном матче против Фритца еще больше закрепил доминирование Европы в теннисе, и они продолжали блистать на Лaver Cup. Кроме того, его впечатляющая игра в парном матче вместе с Каспером Руудом продемонстрировала его универсальность и любовь к этому спорту.

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