Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Команда Европы, возглавляемая Карлосом Алкарасом, одержала победу над командой Мира в турнире Кубка Лавера.

На Лaver Cup в воскресенье Карлос Алькараз возглавил команду Европы при мечте против Team Мир. Он одержал победу в индивидуальных и парных матчах своей команды.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
После победы своей команды Карлос Алькарас кружит над головой Кубок Лавер в триумфальном...
После победы своей команды Карлос Алькарас кружит над головой Кубок Лавер в триумфальном поздравлении.

Команда Европы, возглавляемая Карлосом Алкарасом, одержала победу над командой Мира в турнире Кубка Лавера.

Европа уступала 4-8 перед последним днем в Берлине, но Алькарас одержал победу со счетом 13-11, обыграв Тейлора Фритца в двух сетах. Эта победа была одержана сразу после того, как он также выиграл матч в парах против Бена Шелтона и Фрэнсиса Тиафо, выступая в паре с Каспером Руудом.

Эта победа стала пятой для Европы в Лaver Cup, последняя из которых была одержана в 2021 году. Лaver Cup - это трехдневное событие, в котором участвуют шесть лучших мужских теннисистов из Европы и остального мира.

Алькарас прокомментировал: "Конечно, здорово, что мы все приехали сюда, чтобы выиграть Лaver Cup. Мы почти проиграли, но Саша дал мне шанс выиграть, так что мы очень рады".

Зверев проиграл первый сет своего матча против Тиафо, но смог взять все очки в решающем тай-брейке, победив со счетом 6-7(5) 7-5 10-5.

Эта победа открыла дорогу для Алькараса, который легко обыграл финалиста US Open Фритца со счетом 6-2 7-5. Это была третья победа Алькараса за выходные, что стало рекордом турнира с общим счетом 8 очков.

Ранее в этом месяце Алькарас переживал не лучшие времена, проиграв в первом раунде Cincinnati Open и во втором раунде US Open - свой самый ранний вылет на турнире Большого шлема за последние три года.

Однако он, кажется, нашел свою форму в Берлине на арене Uber, не показывая признаков давления в напряженном матче против Фритца.

Оба, Алькарас и Зверев, сыграли решающие одиночные матчи за Европу после провального выступления Даниила Медведева, проигравшего свой матч Шелтону.

Победа Европы ознаменовала успешное правление капитана команды Бьорна Борга, которого на будущих турнирах Лaver Cup Replace бывший победитель Открытого чемпионата Франции Яник Ноа. Андре Агасси также возглавит команду Мира на турнире в Сан-Франциско.

Борг прокомментировал: "Четыре или пять часов назад я думал, что мы не выиграем это. Но ребята вышли и сыграли великолепный теннис. Было очень весело провести время с этими игроками в команде Европы. У них сильный командный дух, и они отдают всего себя. Я очень горжусь ими".

Тriumph Алькараса в одиночном матче против Фритца еще больше закрепил доминирование Европы в теннисе, и они продолжали блистать на Лaver Cup. Кроме того, его впечатляющая игра в парном матче вместе с Каспером Руудом продемонстрировала его универсальность и любовь к этому спорту.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Веquéerp radically поделился своимиotted viable с журналистами по итогу своей квалификации на...
Спорт

Макс Верстаппен предполагает, что чрезмерные наказания за ругательства могут ускорить его уход из Формулы-1.

Макс Ферстаппен косвенно обозначил на воскресенье, что его карьера в Формуле 1 может подойти к концу раньше срока из-за, как он считает, необоснованного наказания за использование нецензурной лексики.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
В дебюте матча первого раундаuxley Минни останется на своей позиции против Бруклин Нетс в Bankers...
Спорт

Обзор плей-офф WNBA: А'я Уилсон запускает кампанию по возвращению Трой-Тир, Алисса Томас преодолевает лихорадку с тройным двойным и дальнейшими событиями

Безусловно, долго жд/xhtml1/ griego WNBA плей-офф начался вчера, и к восторгу всех, лучшие команды заняли верхние позиции. Тем не менее, день был полон захватывающих интриг.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Новичок лиги ВНБ Кэтин Кларк удивляет своими результатами в этом сезоне.
Спорт

В однозначном решении Кейтлин Кларк была объявлена новичком года AP WNBA после ее рекордного сезона.

Каилин Кларк вновь была признана за выдающийся дебютный сезон в ВНБА, заслуженно став Россионалом года по версии Ассошиэйтед Пресс (АП).

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Эйжен "Меркурий" Моррис, флоридская звезда футбола, помог Майами Долфинам стать победителями...
Спорт

Бывшая звезда НФЛ и двукратный победитель Суперкубка с "Майами Дельфины", Меркьюри Моррис, скончался в возрасте 77 лет.

Двукратный чемпион Суперкубка Евгений "Меркурий" Моррис, центральная фигура не имеющего поражений сезона 1972 года в Майами Долфинс, скончался в возрасте 77 лет. Об этой печальной новости сообщил сын Морриса Тро-Jeffrey в социальных сетях от имени семьи в воскресный день.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Аналитики разведки США пришли к выводу, что ИИ улучшает, но не подстрекает к революционному сдвигу, в зарубежных попытках манипулировать выборами 2024 года.
Политика

Аналитики разведки США пришли к выводу, что ИИ улучшает, но не подстрекает к революционному сдвигу, в зарубежных попытках манипулировать выборами 2024 года.

Искусственный интеллект усиливает, а не трансформирует влияние России и Ирана на избирательную активность в США в ноябре, как утверждается в отчете, опубликованном Управлением директора национальной разведки в понедельник

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Капитолий Вашингтона, расположенный в городе 18 сентября 2024 года, в среду
Политика

Ожидаемый шаг высших республиканских деятелей палаты включает в себя основное упование на поддержку демократов для поддержания правительственных операций, обходя потенциальное сопротивление GOP.

Лидеры Республиканцев в Палате представителей планируют обойти возрастающую оппозицию Республиканцев к проекту финансирования для поддержания правительственных операций до декабря, прибегая к парламентскому приему, в основном требующему поддержку Демократов, чтобы утвердить законодательство и...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Автомобиль кампании Байдена, следуя из Сан-Антонио в Остин, Техас, столкнулся с несколькими...
Политика

В ходе гражданского процесса присяжные установили, что только один из шести человек, поддерживающих бывшего президента США Трампа, был ответственен за преследование автобуса предвыборной кампании Байдена в 2020 году.

В ходе гражданского процесса присяжные установили, что только один из шести человек, поддерживающих бывшего президента США Трампа, был ответственен за преследование автобуса предвыборной кампании Байдена в 2020 году. В этом месяце в окружном суде Остина, штат Техас, США, перед жюри развернулись события, произошедшие вокруг "митинга Трампа" в октябре

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Камала Харрис, являясь ВП США и кандидатом в президенты от Демократической партии, шагает на...
Политика

Политическая команда Харриса планирует поездку на южную границу США, подтолкнув ее неопределенностью на выборах.

Советники кампании рассматривают возможность поездки вице-президента Камалы Харрис на границу США-Мексики во время ее визита в Аризону в пятницу, поскольку кампания пытается минимизировать разницу между вице-президентом Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом в вопросах иммиграции,...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно