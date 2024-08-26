Команда Формулы-1 сталкивается с серьезными проблемами после того, как ее бывший финансовый спонсор.

Из-за нерешенного финансового спора с бывшим спонсором Уралкали немецкий гонщик Нико Хюлькенберг не смог покинуть трассу в Зандвоорте, Нидерланды, как запланировано в воскресенье вечером, чтобы отправиться на Гран-при Италии в Монце.

Сумма, о которой идет речь, составляет более 10 миллионов евро. До российского вторжения в Украину Уралкали, бывший основной титульный спонсор, перевел эту сумму в Haas на сезон 2022 года. После расторжения сделки и ухода российского гонщика Никиты Мазепина из команды Haas якобы удержал спонсорские деньги.

Теперь Уралкали требует эту сумму, а также начисленные проценты и комиссии, что в совокупности составляет 12 миллионов долларов (примерно 10,73 миллиона евро). В июне швейцарский суд вынес решение в пользу Уралкали, приказав Haas выплатить долг. Уралкали подал апелляцию в окружной суд Северной Голландии, требуя конфисковать гоночные машины и оборудование Haas в Зандвоорте в качестве гарантии до получения возмещения. Haas заявил о сотрудничестве по этому вопросу, заявив: "Нет спора о сумме, которая должна быть выплачена".

Однако спор не был разрешен к воскресенью, что помешало команде отправиться в Италию по расписанию. Время имеет решающее значение: тренировки начинаются в пятницу в Монце, за ними следует Гран-при Италии в воскресенье (15:00 по Sky и live updates на ntv.de). День прессы приходится на четверг, и под обычными обстоятельствами команды начинают установку в середине недели.

Несмотря на решение швейцарского суда, предписывающее Haas выплатить более 10 миллионов евро, формульная команда все еще не выполнила это требование, что привело к финансовому спору. Этот непрекращающийся спор между командой Формулы 1 Haas и Уралкали помешал команде Хюлькенберга отправиться на Гран-при Италии.

Читайте также: