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Команда Бундеслиги сочувствует ситуации с Сандро Вагнером

Возникают спекуляции о возможной замене тренера в Хоффенхайме.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Продолжит ли свою работу ассистентом тренера Вильямим Вагнер (справа)?
Продолжит ли свою работу ассистентом тренера Вильямим Вагнер (справа)?

Команда Бундеслиги сочувствует ситуации с Сандро Вагнером

Футбольный клуб Бундеслиги ТСГ 1899 Хоффенхайм якобы рассматривает возможность приглашения Сандро Вагнера в качестве нового главного тренера. Как сообщает "Bild", команда начала переговоры с Немецким футбольным союзом (ДФБ), чтобы узнать, можно ли получить разрешение на назначение Вагнера на эту должность. Однако быстрый переход вряд ли возможен в настоящее время. Вагнер работает ассистентом главного тренера национальной команды под руководством Юлиана Нагельсманна и готовится к курсу тренеров, который начнется в конце года.

В настоящее время Хоффенхайм возглавляет Пеллегрино Матараццо, чей контракт истекает в лету 2025 года. С учетом того, что Вагнер планирует пройти курс тренеров в декабре, возможность возглавить команду Бундеслиги может представиться, хотя быстрые действия в настоящее время маловероятны.

Спортивный директор ДФБ Руди Фёллер не подтвердил запрос Хоффенхайма к ассоциации, но признал интерес к Вагнеру. "Я часто общаюсь с Сандро", - сказал Фёллер об экс-профессиональном футболисте, который ранее выступал за ТСГ Хоффенхайм. "Мы недавно встречались с национальной командой, чтобы обсудить его будущее", - признался Фёллер. "Иногда поступают запросы о нем", - сказал Фёллер о Вагнере. "Но Сандро доволен своей нынешней ролью, и мы рады, что он у нас".

На данный момент нет очевидных причин для ДФБ инициировать изменения в тренерском штабе вокруг Нагельсманна. "По крайней мере, до чемпионата мира 2026 года", - подтвердил Фёллер. "Команда верит в себя, и это главный фактор. Мы на отличном пути", - заявил Нагельсманн после захватывающей ничьей 2:2 (2:1) со своими главным соперниками в Амстердаме во вторник.

Несмотря на то, что Сандро Вагнер может пройти курс тренеров в конце года, его приверженность роли ассистента главного тренера национальной команды может сделать получение его услуг в качестве нового главного тренера ТСГ 1899 Хоффенхайм сложной задачей, учитывая его довольство и удовлетворение ДФБ его присутствием. Кроме того, с разными мнениями болельщиков о Пеллегрино Матараццо в его нынешней позиции в Хоффенхайме, смена тренерского состава может стать интригующим развитием в Бундеслиге.

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