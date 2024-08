- Колоссальное колесо фестиваля поглощает пламя, оставляя 16 в медицинской помощи.

Массы ликуют на фестивале Highfield неподалеку от Лейпцига. Но когда музыкант Ski Aggu выступает на сцене, неожиданно колесо обозрения в 100 метрах оттуда загорается, языки пламени взмывают на несколько метров от двух вагончиков. К счастью, беды удается избежать, так как пассажиры успевают эвакуироваться. К сожалению, есть раненые.

По данным правоохранительных органов, 16 человек были госпитализированы, в том числе 4 с ожогами и 1 с травмой, полученной при падении. Множество раненых, в том числе медицинские работники и как минимум 4 полицейских, были проверены на возможное отравление дымом. Всего медицинскую помощь получили 65 человек. К счастью, никто не получил серьезных травм.

Предварительные выводы о причине

Главный вопрос, волнующий посетителей фестиваля: как это могло произойти? Сразу после инцидента в субботу вечером около 9:00 официальные лица начали расследование причины пожара в одном из 24 вагончиков колеса обозрения. Preliminary evidence suggests that a substance beneath the passenger area inexplicably ignited and subsequently spread to a carriage. Investigations are still ongoing.

От посетителей festivals: волна тишины

Гвидо, 58-летний житель Кёльна, позже рассказал, что колесо обозрения внезапно ускорилось. Достаточно быстро, чтобы горящие вагончики оказались вверху. "Потом наступила тишина", - поделился он.

Штефани, 40-летняя жительница Верау в Саксонии, призналась, что была в колесе обозрения всего несколько минут до пожара. "Мы почувствовали запах, похожий на пластик, и подумали, что он идет с лагеря", - призналась она. Увидев огонь на вагончиках, она была шокирована, насколько близко она была к опасности. Фестиваль был приостановлен на два часа, прежде чем шоу возобновилось.

Ski Aggu продолжил выступать посреди пожара - чтобы предотвратить панику

Когда первые языки пламени стали видны, музыкант Ski Aggu все еще выступал. В последующем посте в Instagram 26-летний артист написал: "Я потрясен и шокирован пожаром на колесе обозрения во время моего выступления на Highfield. Меня попросили продолжать выступление, но поговорить с публикой, чтобы предотвратить массовую панику".

Цель состояла в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, что, к счастью, удалось. "Спасибо, что сохраняете спокойствие и, возможно, предотвращаете худшее", - написал он. Он поблагодарил быструю реакцию экстренных служб. "Спасибо за вашу службу! Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал берлинский артист, настоящее имя которого Август Жан Дидерих.

Подавленное настроение после пожара

Рики, посетитель фестиваля из региона Харц, сперва подумал, что концерты должны продолжаться после пожара. 27-летний молодой человек охарактеризовал атмосферу как приглушенную, но похвалил организаторов. "Были четкие объявления, и нам сообщали, что происходит", - сказал он.

Бастиан, житель Лейпцига, сообщил, что экстренные службы прибыли вскоре после инцидента. После этого он наблюдал, как многие люди возвращаются в свои палатки, чтобы провести ночь, разговаривая об events, как сказал 33-летний мужчина.

Оператор: пожар вспыхнул во время обмена пассажирами

На следующий день место пожара было огорожено, а ранние посетители фестиваля бродили по территории. На место прибыл пожарный эксперт, чтобы расследовать причину инцидента. Себастьян Ханнштайн из Бремена, оператор колеса обозрения, также присутствовал. Остатки пластика одного вагончика полностью расплавились, оставив только стальную конструкцию. Два других вагончика были обгоревшими.

Пожар вспыхнул во время обмена пассажирами, сообщил Ханнштайн агентству DPA. "Мои сотрудники сообщили мне, что в вагончике никого не было, когда начался пожар". Он был расстроен. "Моя семья эксплуатирует колеса обозрения уже много поколений. Такого случая никогда не было", - подчеркнул он.

Колесо обозрения было всего 7 лет

Его сотрудники быстро среагировали, когда заметили огонь, сказал Ханнштайн. "Они увеличили скорость колеса обозрения, ускорив эвакуацию других вагончиков". Оператор не смог определить, сколько человек находилось в других вагончиках, когда начался пожар.

По словам оператора, колесо обозрения достигало высоты 38 метров и вмещало 24 вагончика. "Машина 7 лет. Это не старый возраст для колеса обозрения. У меня есть колесо обозрения, которому 30 лет".

Несмотря на хаос, организаторы фестиваля смогли успокоить посетителей фестиваля по поводу мер безопасности, гарантируя, что событие продолжится с минимальными перебоями.

Впоследствии оператор колеса обозрения провел тщательное расследование, успокоив обеспокоенных посетителей фестиваля тем, что подобные инциденты в истории их семьи по эксплуатации колес обозрения были беспрецедентными.

