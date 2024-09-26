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Коллективные сбережения средств через покупки стимулируют потенциал.

 and  Anthony Ross
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Коллективные сбережения средств через покупки стимулируют потенциал.

С ростом своих финансовых возможностей потребители, как ожидается, испытывают более сильное желание тратить. Тем не менее, они продолжают держаться за свои деньги. В результате специалисты расценивают этот скромный рост потребительского настроения скорее как стабилизацию, а не как признак смены тенденции.

Немецкое потребительское настроение после значительного спада в предыдущем месяце показало умеренное восстановление. По словам Рольфа Буркла, эксперта по потребительскому поведению, "После существенного спада в прошлом месяце небольшое улучшение потребительского настроения можно рассматривать скорее как стабилизацию на низком уровне". О полном восстановлении пока не может быть и речи.

Согласно данным маркетингового исследовательского агентства GfK и Института рыночных решений в Нюрнберге (NIM), ожидания доходов и склонность к покупкам улучшились. В результате прогноз потребительского климата на октябрь немного вырос на 0,7 пункта до -21,2 пункта.

Ожидания доходов выросли на 6,6 пункта до 10,1 пункта, что стимулировало склонность к покупкам, которая выросла на 4 пункта до -6,9 пункта. Однако институты подчеркнули, что этот уровень все еще "очень низкий".

Восстановление общего потребительского климата сдерживается улучшенной склонностью к сбережению, которая на этот раз выросла на 1,3 пункта. В сочетании с ожиданиями доходов и склонностью к покупкам она составляет потребительский климат, который служит ведущим индикатором развития потребительских расходов в следующем месяце.

"Частное потребление остается сдержанным"

Кроме того, были опрошены ожидания в отношении развития экономики. Этот показатель снизился на 1,3 пункта до 0,7 пункта. В результате немцы сохранили свой взгляд на общую экономическую ситуацию в стране в течение следующих 12 месяцев примерно на одном уровне в течение полугода.

Цирус де ла Рубия из Коммерческого банка в Гамбурге отметил, что несмотря на рост ожиданий доходов и реальных доходов, households по-прежнему не склонны тратить больше. "Небольшое увеличение доверия потребителей определенно не свидетельствует о смене направления".

Александр Крюгер из Hauck Aufhäuser Lampe сказал, "Настроение улучшается, но оно еще далеко от взлета". Высокая склонность к сбережению указывает на то, что потребители предпочитают копить деньги, а не тратить их. "Потребительский климат не вселяет оптимизма, частное потребление остается сдержанным".

GfK и NIM ежемесячно проводят опросы потребителей. Для текущего опроса было опрошено около 2000 человек с 5 по 16 сентября. Потребительский климат включает в себя все расходы на частное потребление, такие как розничная торговля, услуги, путешествия, аренда и медицинские услуги.

Несмотря на улучшение ожиданий доходов и склонности к покупкам, некоторые потребители могут подумывать о покупке. Тем не менее, высокая склонность к сбережению указывает на то, что многие потребители все еще не склонны тратить, что сохраняет частное потребление несколько сдержанным.

Несмотря на небольшое улучшение потребительского настроения, общий взгляд на экономическую ситуацию в стране в течение следующих 12 месяцев остался на одном уровне, что свидетельствует о осторожном подходе к решениям о покупках.

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