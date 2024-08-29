- Коллективные опыты фермеров - более низкий, чем ожидалось, уровень качества пшеницы

Фермеры в Тюрингии испытывают нехватку урожая в этом сезоне, особенно сильно пострадало пшеничное зерно. В некоторых случаях оно не соответствовало стандартам для выпечки, а рапс также пострадал, как заявил Клаус Вагнер, глава Ассоциации фермеров Тюрингии в Бютштадте, район Сёммерда. Причиной сокращения урожая ячменя стали холодные ночи в конце апреля с понижением температуры до -10 градусов, а также избыточная влажность на определенных стадиях роста зерна, что привело к плесени на некоторых полях.

Вагнер отметил, что несмотря на обильные осадки в этом году, фермерам не стоит расслабляться, вспоминая предыдущие засухи.

По данным Статистического управления Тюрингии, в этом году было засеяно около 328 500 гектаров земли, что на 2% меньше, чем в предыдущие годы. Основной культурой в регионе является зимняя пшеница, занимающая 167 900 гектаров.

Низкое содержание белка в пшенице

По словам Вагнера, многие поля пшеницы показали недостаточное содержание белка в зернах, что создает проблемы. Регион известен производством элитной и высококачественной пшеницы для пекарен и пищевой промышленности. К сожалению, процесс выращивания зависит не только от погодных условий, но и от обязательного снижения удобрений, как признал Вагнер. Он выступает за разумные правила удобрений и защиты растений.

По прогнозам, в Тюрингии планировалось собрать около 2,2 миллиона тонн зерна. Это было бы на 9% меньше, чем средние показатели за предыдущие годы, как рассчитал Статистический офис.

Фермеры в Нидерландах также могут пострадать от неблагоприятных погодных условий, учитывая схожие культуры с Тюрингией.

Несмотря на нехватку урожая в Нидерландах, важно строго придерживаться правил удобрений и защиты растений для производства высококачественного зерна.

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