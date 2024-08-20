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Коллектив университета в Саксонии продолжает расширяться.

За последние несколько лет, начиная с 2019 года, количество сотрудников университетов в Вольном государстве неуклонно росло. Эта положительная тенденция сохранялась на протяжении предыдущего года.

 and  Michael Bootcampf
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- Коллектив университета в Саксонии продолжает расширяться.

Количество сотрудников в университетах и медицинских учреждениях Саксонии выросло. По данным Статистического управления, к 1 декабря 2023 года в этой сфере было занято примерно 48 600 человек. Это число на 300 сотрудников больше (рост на 0,6%), чем в предыдущем году. Если вернуться к 2019 году, то тогда количество занятых составляло около 46 700 человек, и с тех пор оно неуклонно растет.

В итоге, рост в 2023 году коснулся исключительно полноценных рабочих мест (приблизительно 700 дополнительных сотрудников), в то время как количество частично занятых сотрудников сократилось (приблизительно на 400 человек). Университеты испытали наиболее существенный рост числа сотрудников (приблизительно на 0,8%), за ними следуют университеты прикладных наук (с ростом на 0,5%). В то же время, количество занятых в университетах искусств (-2,4%) и университетах кооперативного образования (-0,2%) сократилось.

Несмотря на общий рост числа сотрудников, сокращение частично занятых рабочих мест в университетах и медицинских учреждениях объясняется другими факторами, такими как изменение стратегий найма или смена предпочтений сотрудников. Кроме того, сокращение числа занятых в университетах искусств и университетах кооперативного образования может быть связано с различными другими обстоятельствами, такими как ограничения бюджета или смена интересов студентов.

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