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Федеральные земли ГерманииНовостисело Марзан-Хеллерс

Коллектив производителей марихуаны намерен разумно взимать налоги

Первый коллектив по выращиванию каннабиса в Берлине получил одобрение. Организация теперь может приступить к работе и имеет четкие цели.

 and  Hanna Hofmann
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Изначальный одобренный берлинский коллектив по выращиванию каннабиса планирует осуществлять...
Изначальный одобренный берлинский коллектив по выращиванию каннабиса планирует осуществлять распределение ответственным образом.

- Коллектив производителей марихуаны намерен разумно взимать налоги

Главный берлинский клуб каннабиса обещает ответственный запуск

Председатель Грин Лиф Сосайети, Яна Хальбрайтер, заявила информационному агентству Германии: "Важно, чтобы каждый член проявлял ответственность и заботу на всех этапах, от проращивания до сушки конечного продукта". Главная цель - "избежать проблем со здоровьем, которые преследуют пользователей нелегального рынка годами".

Первое распределение ожидается в декабре

Хальбрайтер заявила: "Просто заявлять, что мы не будем поставлять несовершеннолетним или продавать более 50 грамм взрослым старше 21 лет, недостаточно, так как это все еще незаконно". Клуб планирует построить теплицу, заключить соглашения с производителями и поставщиками, а также обучить волонтерских членов. После завершения мы вырастим первую партию и планируем впервые легально распределить каннабис в декабре, согласно Хальбрайтер.

Район Берлина Марцан-Хеллерсдорф одобрил заявку Грин Лиф Сосайети на коллективное выращивание каннабиса, сделав его первым клубом, получившим разрешение. Мэр района Гордон Лемм похвалил заявку как образцовую и выразил обеспокоенность по поводу проблемных потребителей и необходимости эффективных ранних предупредительных систем. Он также отметил, что закон о каннабисе создает высокие барьеры для легального выращивания и потребления каннабиса.

Фокус на качестве и защите клиентов

Председатель Хальбрайтер выразила удовлетворение быстрым и непредвзятым рассмотрением их заявки районом Марцан-Хеллерсдорф и последующим одобрением. Главная цель - соответствовать требованиям, гарантируя качество, защиту клиентов и некоммерческий рост.

Хальбрайтер заявила: "Операции Грин Лиф Сосайети будут базироваться в деревне Марцан-Хеллерсдорф, гарантируя сильное местное присутствие". После этого она подчеркнула: "Наш приоритет в качестве и защите клиентов распространяется за пределы Берлина, так как мы стремимся установить общенациональный стандарт ответственного потребления каннабиса".

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