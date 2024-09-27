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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Колин возвращается в качестве противника Бэтмена.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
В предстоящем фильме «Бэтмен», роль Освальда Колivotта, исполненного Колином Фарреллом, должна...
В предстоящем фильме «Бэтмен», роль Освальда Колivotта, исполненного Колином Фарреллом, должна иметь большое значение.

Колин возвращается в качестве противника Бэтмена.

В фильме "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли Кольин Фаррелл исполнил второстепенную роль. Однако в восьмисерийном сериале "Пингвин" Фаррелл переходит на главную роль, сыграв Озвальда "Оза" Коббла. Мини-сериал делает больший акцент на развитии характера, чем на обычных боевиках комиксов.

Озвальд Кобблпот, известный как "Пингвин", был воплощен различными актерами на протяжении многих лет. Этот персонаж появился в качестве второстепенного персонажа в "Бэтмене", сыгранный Фарреллом. Теперь те, кто хочет увидеть больше актерского таланта Фаррелла, будут довольны, так как мини-сериал HBO "Пингвин" на основе этого знаменитого злодея Бэтмена доступен для просмотра в потоковом режиме.

"Пингвин" можно посмотреть на Sky Atlantic и WOW, продолжая мрачную атмосферу фильма "Бэтмен" и углубляясь в преступный мир Готэма. Как история умного персонажа, который использует свои слабости себе на пользу, "Пингвин" отклоняется от типичного супергеройского мира и больше напоминает стиль повествования классических гангстерских шоу, таких как "Сопрано" или "Подпольная империя".

Для подробного обзора "Пингвина" послушайте Ронни Рюша и Акселя Макса в последнем эпизоде подкаста ntv "Оскары и клубника". Они также освещают серию Marvel "Агата Всегда", боевик "Пчеловод" с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли и документальный сериал "Чудовище: История Лайла и Эрика Менендесов".

ПаSSION Фаррелла к персонажу Пингвина была очевидна в его ♪ Я не буду лгать ♪, так как он принес в эту роль новую глубину и очарование в мини-сериале HBO. В сериале он плавно переходит от второстепенной роли в "Бэтмене" к главной, демонстрируя свою универсальность как актер.

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