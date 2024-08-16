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Федеральные земли ГерманииНовостиКрупный рогатый скот

Количество случаев заболевания голубого языка в округе Марбург-Биденкопф

Заболевание распространяется по всей Германии. Теперь это коснулось района Марбург-Биденкёпф. Администрация района призывает владельцев животных вакцинировать своих животных.

 and  James Williams
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Болезнь коорoblаное смычено установлено у овец и крупного рогатого скота в районе...
Болезнь коорoblаное смычено установлено у овец и крупного рогатого скота в районе Марбург-Биденкопф.

- Количество случаев заболевания голубого языка в округе Марбург-Биденкопф

Распространение болезни синего языка в Гессене

Болезнь синего языка продолжает распространяться в Гессене. Заболевание, вызванное новым патогеном BTV-3, теперь обнаружено у овец и крупного рогатого скота в районе Марбург-Биденкопф. Об этом объявила районная администрация в Марбурге. По данным ветеринарной службы района, официально подтверждено 12 случаев заражения овец и 10 случаев заражения крупного рогатого скота. Эти случаи зарегистрированы по всему району.

Болезнь синего языка была впервые обнаружена в Германии в октябре 2023 года. Все жвачные животные, такие как крупный рогатый скот, овцы и козы, восприимчивы к этому животному заболеванию. Даже llamas и alpacas, а также дикие жвачные животные могут заразиться. 5 июля болезнь синего языка была обнаружена у коровы в районе Вогельсберг. С тех пор разведение и использование животных восприимчивых видов из Гессена больше не могут перевозиться в болезнь-свободные регионы внутри ЕС.

Вирус передается через маленьких кровососущих комаров. Поэтому ветеринарная служба рекомендует обрабатывать всех животных - как здоровых, так и больных - инсектицидным средством при возникновении заболевания для его ограничения, пояснила районная администрация Марбург-Биденкопф. Кроме того, рекомендуется вакцинация животных против заболевания.

Опасности для людей нет

Патоген безвреден для людей. Мясо и молоко, а также продукты, полученные из них, можно потреблять в пищу без каких-либо опасений, дополнительно заявила районная администрация.

У больных овец вирусное заболевание проявляется в очень высокой лихорадке, с отеком головы и слизистых оболочек рта. Это приводит к увеличению слюноотделения и образованию пены перед ртом. Язык также отекает и может свисать изо рта.

У крупного рогатого скота клинические симптомы включают воспаление кожи и слизистых оболочек в области сосков и век, а также в полости рта. Также можно наблюдать отслоение слизистых оболочек в области языка и рта, а также пузыри на короне копыта. Заражение синим языком у крупного рогатого скота обычно протекает мягче, чем у овец. Зараженные животные не погибают, и нет так называемых зон ограничения вокруг хозяйства.

Болезнь синего языка является уведомляемой в Германии, подозрительные случаи должны быть сообщены в ветеринарную службу. Рогатых животных можно вакцинировать против болезни синего языка.

Болезнь синего языка также затронула крупный рогатый скот в Гессене, так как ветеринарная служба подтвердила 10 зараженных животных. Рекомендуется использовать инсектицидные средства на всех животных во время вспышек для помощи в ограничении заболевания.

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