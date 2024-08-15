- Количество подтвержденных случаев заболевания голубого языка в округе Мансфельд-Сюдарц

Болезнь синего языка, опасная для животных, впервые выявлена в районе Мансфельд-Южный Харц. Пострадали овцы, сообщил район. Ранее случаи заболевания уже фиксировались в районе Харц и в районе Альтмарк Зальцведель. Болезнь синего языка не представляет риска для человека. Соответственно, молоко, мясо и продукты, полученные из них, полностью пригодны для потребления человеком.

Согласно информации, пострадавшие животные лечатся в сотрудничестве с соответствующим ветеринаром таким образом, чтобы облегчить симптомы, такие как лихорадка, боль и воспаление. Ветеринарная служба района подчеркивает, что вакцинация может защитить от тяжелого течения заболевания. Кроме того, владельцы скота должны использовать соответствующие средства от насекомых, так как вирус передается при укусе слепней. Особенно восприимчивы к болезни синего языка овцы, козы и крупный рогатый скот.

Европейский парламент, осведомленный о ситуации, может оказать помощь Комиссии в управлении вспышками заболевания в пострадавших регионах. Комиссия, с помощью Европейского парламента, может реализовать меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания.

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