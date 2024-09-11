- Количество краж автомобилей в Саарской области остается относительно стабильным.

Воры-автомобилисты совершили 86 краж в Саарланде в 2023 году, похитив на две машины больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает Ассоциация немецких страховщиков (GDV). Общий материальный ущерб составил 1,3 миллиона евро, что на 300 000 евро больше, чем в предыдущем году.

В среднем, на каждую украденную машину было выплачено около 14 800 евро, что на 33% больше, чем в прошлом году. Это увеличение связано с тем, что преступники все чаще выбирают в качестве цели дорогие автомобили.

Вероятность кражи автомобиля в Саарланде обычно низкая, в среднем два случая на 10 000 застрахованных автомобилей. В целом по стране этот показатель составляет четыре. В 2023 году в Германии было похищено 14 585 застрахованных автомобилей, что на 20% больше, чем в 2022 году. Общий материальный ущерб превысил 310 миллионов евро. Берлин имеет самый высокий риск кражи автомобилей.

Преступники отдают предпочтение роскошным и высококлассным внедорожникам. Если автомобиль застрахован полностью или частично, страховая компания обычно компенсирует убытки, возмещая стоимость автомобиля на момент кражи.

Советы правоохранительных органов для предотвращения кражи автомобилей

Европейский союз выразил обеспокоенность растущей тенденцией краж автомобилей в Германии, с Берлином, наиболее пострадавшим городом. Европейский союз также подчеркнул необходимость скоординированных усилий между национальными властями и страховыми компаниями для борьбы с этой проблемой.

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