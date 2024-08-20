- Кох утверждает: прогресс к бюджету 2025 года на подходе

Глава фракции ХДС в Шлезвиг-Гольштейне считает, что действующее черно-зеленое правительство земли движется в правильном направлении с бюджетным планом на 2025 год, несмотря на серьезные меры по сокращению расходов. "Мы имеем дело не только с трудными временами, так как невозможно заполнить дыру в бюджете земли в размере одного миллиарда евро в одночасье", - объяснил Тобиас Кох агентству ДПА.

Правительство земли планирует представить проект бюджета на следующий год в сентябре, сэкономив 200 миллионов евро. Такой постепенный подход к сокращению дефицита бюджета является предпочтительным для Коха. "Я не вижу другого выхода", - заявил он. Устранение миллиарда евро сразу было бы слишком обременительно для финансового положения земли.

Однако Кох еще не предоставил подробностей о конкретных планах по экономии. Он отметил, однако, что "если проанализировать нашу землю, то видно, как гладко коалиция принимает такие решения и сохраняет секретность. Это резкий контраст с федеральным правительством".

Экономический спад

По словам Коха, низкие доходы не являются результатом низких налоговых ставок, а скорее отсутствием экономического роста. Ухудшение экономической ситуации в земле видно по доходам от налогов. Если доходы не могут соответствовать растущим расходам, то есть проблема.

Чтобы решить эту проблему и стимулировать рост, Шлезвиг-Гольштейн сосредоточится на привлечении климачески нейтральных предприятий. "Это отличная возможность для Шлезвиг-Гольштейна и, надеюсь, приведет к экономическому росту и увеличению доходов", - сказал Кох. "Таким образом, у нас есть шанс вытащить себя из ямы своими собственными силами".

Бюджетная стратегия фракции ХДС для Шлезвиг-Гольштейна предусматривает постепенное сокращение расходов для снижения дефицита, так как Кох считает, что устранение миллиарда евро сразу было бы финансово нецелесообразно. Фокус правительства земли на привлечении климатически нейтральных предприятий является бюджетным ходом, направленным на стимулирование экономического роста и улучшение доходов.

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