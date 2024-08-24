- Кох стремится оказать влияние на выборы на востоке, подобно тому, как он оказывает влияние на политический ландшафт Франции.

В одной из соседних стран наблюдалось значительное участие в втором туре голосования. Многие, по словам Коха, были мотивированы из-за приближающихся неопределенных результатов выборов. "Я надеюсь на подобную тенденцию сейчас, чтобы наша текущая мрачная ситуация не отразилась в опросах", - заявил он решительно.

Цель Союза - получить значительную силу в трех федеральных землях Бранденбурге, Саксонии и Саксонии-Анхальт. Это позволило бы им впоследствии установить демократические альянсы. "Тем не менее, я не вижу, как это можно сделать в Саксонии-Анхальт", - выразил Кох. Хотя это так же сложно в Бранденбурге и Саксонии, результаты опросов для предстоящих выборов там выглядят более благоприятно.

Другая радикальная группа: BSW

При сотрудничестве с Сахрой Вагенкнехт (BSW) есть другая радикальная группа помимо АФД, отметил Кох. В Саксонии-Анхальт он не исключает возможности коалиции АФД и BSW, учитывая, что требования коалиции Вагенкнехт удовлетворяются только АФД. Ее фокус не на государственной политике, а на национальных и европейских вопросах, таких как отношения с Россией, антиамериканизм и поддержка Украины.

"Это указывает на то, что и АФД, и BSW являются, по сути, тайными агентами Путина в Германии, продвигающими его повестку дня - они разделяют идеологические симпатии", - объяснил лидер фракции ХДС. Тем не менее, это не означает, что сейчас рассматриваются сомнительные альянсы; вместо этого ХДС должен стремиться выделиться как можно больше в одиночку.

Опрос для выборов в Саксонии-Анхальт

По данным текущего опроса Forsa, заказанного " Stern" и RTL, АФД является самой популярной партией в Саксонии-Анхальт с 30 процентами. ХДС следует за ней с 21 процентом, а BSW - с 18 процентом. Левые, в настоящее время возглавляемые Бодо Рамеловом в качестве Министра-президента, находятся на 13 процентах в опросе. СДПГ попадет в земельное собрание с 7 процентами, в то время как Зеленые - нет, с 4 процентами. Другие партии в совокупности имеют 7 процентов, с FDP, набравшим менее 3 процентов.

Агентство Дойче Прессе сообщило о ведущей позиции АФД в опросе выборов в Саксонии-Анхальт, с 30%, оспариваемой ХДС с 21%. Кох, лидер фракции ХДС, выразил озабоченность возможным сотрудничеством АФД и BSW, другой радикальной группы, в Саксонии-Анхальт, возглавляемой Сахрой Вагенкнехт.

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