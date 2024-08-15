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КультураНовостиСуд Европейского Союза

Когда вернется викторина?

Восьмой сезон шоу 'Кто хочет украсть моё шоу?' начнётся осенью. Точная дата старта пока неизвестна.

 and  Max Becker
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- Когда вернется викторина?

"Кто украдет мое шоу?" снова появится на экранах телевизоров с шестым сезоном. В этом викторинном шоу музыкант, комик и подкастер будут вызову Joko Winterscheidt (45) в шести новых эпизодах, пытаясь украсть его шоу. ProSieben объявил дату премьеры нового сезона.

Музыкант Nina Chuba (25), развлекающий Kurt Krömer (49) и подкастер и ведущий Tommi Schmitt (35) должны доказать себя в викторинах, начиная с 8 сентября (каждый воскресенье в 20:15 на ProSieben, на неделю раньше на Joyn). Только тогда они получат шанс украсть ведущие Winterscheidt и провести соответствующий эпизод. В "Кто украдет мое шоу?" зритель с диким картом также имеет возможность обойти знаменитостей и заполучить место ведущего шоу ProSieben. Joko Winterscheidt выразил уверенность в заявлении, сказав: "Я с нетерпением жду викторинных пушечных ядер в виде Nina Chuba, Kurt Krömer и Tommi Schmitt.Always great when a few quiz enthusiasts want to watch a full-time genius like me at work."

Комик и ведущий Kurt Krömer (49) стал популярным благодаря своим собственным телешоу, таким как "Krömer - Late Night Show" и "Chez Krömer", а также комедийному шоу Amazon "LOL: Last One Laughing". Nina Chuba добилась успеха с хитом "Wildberry Lillet" и выпустила свой дебютный студийный альбом "Glas" в 2023 году, включающий песни "Mangos mit Chili", "Glatteis" и "Ich hass dich". Tommi Schmitt имеет два успешных подкаста, "Gemischtes Hack" (с Felix Lobrecht) и "Copa TS", и также является ведущим в шоу, таких как "Neo Ragazzi".

"Кто украдет мое шоу?": Путь к своему шоу

В восьми категориях викторин и трех этапах победы кандидаты, в том числе три знаменитости и один кандидат с диким картом, будут соревноваться, чтобы достичь финала. После каждого этапа победы один участник должен уйти. В конце Joko Winterscheidt столкнется с оставшимся человеком в прямом поединке, и если он проиграет, он потеряет свое шоу, ведущим которого будет Katrin Bauerfeind (42).

Победитель затем получит возможность представить "Кто украдет мое шоу?" в следующем эпизоде по собственным идеям. Winterscheidt поменяет стороны и попытается вернуть свое шоу. В последнем эпизоде победитель может выбрать, чтобы его собственное фото появилось на обложке головоломки или оставить свой отпечаток лба на "Walk of Brain".

Знаменитости и кандидат с диким картом будут проверены в суде викторинных категорий, гарантируя, что только самые знающие продолжают движение вперед. Конечная цель каждого кандидата - украсть ведущие Winterscheidt, решение, которое может принять суд в конце сезона.

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