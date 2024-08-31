- Когда устройство активируется, дополнительные банкоматы испытывают взрывы.

Несмотря на общее снижение случаев взрывов банкоматов по стране, такие преступные деяния участились в Баден-Вюртемберге. По данным Государственного уголовного ведомства, в первой половине этого года было зарегистрировано 27 таких инцидентов, что на 10 больше, чем в первой половине предыдущего года. Однако не все попытки увенчались успехом, и преступники иногда уходили ни с чем или взрывы не срабатывали.

Всего в предыдущем году было зарегистрировано 42 таких инцидента, что составляет почти 24-процентный рост. Преступники смогли завладеть примерно 1,9 миллиона евро, но ущерб от повреждений составил значительно больше - 4,3 миллиона евро. По всей стране число взрывов банкоматов снизилось, о чем свидетельствуют данные Федерального уголовного ведомства, которое зафиксировало 461 случай, что на 7,1 процента меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано рекордное количество случаев - 496. Это снижение связывают с улучшением сотрудничества между немецкими и международными полицейскими силами.

Разбойники становятся все более жестокими

Следователи отмечают тенденцию к более опасным методам. По данным Федерального уголовного ведомства, в примерно 90 процентах национальных инцидентов использовались твердые взрывчатые вещества, что является существенным изменением по сравнению с 2019 годом, когда в основном использовались газ или гасовые смеси.

Твердые взрывчатые вещества, такие как пиротехника или даже военные взрывчатые вещества, наносят значительный ущерб и затрудняют оценку последствий летящих обломков и осколков для служб спасения.

Множество взрывов и судебных процессов в этом году привлекли внимание СМИ

В этом году несколько взрывов и судебных процессов, связанных с инцидентами в Баден-Вюртемберге, получили широкое освещение в средствах массовой информации. В прошлом месяце региональный суд в Бамберге приговорил 15 подозреваемых, в основном граждан Нидерландов, к условным срокам от одного года до девяти месяцев и пяти лет и одиннадцати месяцев лишения свободы за взрывы банкоматов в Баварии и Баден-Вюртемберге и кражу миллионов наличных.

Две недели earlier, грабитель, виновный в смерти невинного 45-летнего мужчины во время безрассудного бегства от полиции, был приговорен к пожизненному заключению за убийство региональным судом в Карлсруэ. Подозреваемый, входивший в тройку, также из Нидерландов, украл 41 000 евро наличными после взрыва в Вирнсхайме возле Пфорцхайма в ноябре. Во время последующей погони на высокой скорости по стране 30-летний тогдашний водитель машины для бегства проехал в неправильном направлении на автостраду A6, что привело к фатальному ДТП.

Подозреваемые часто ведут след к Нидерландам

Расследования часто ведут в Нидерланды. По данным Государственного уголовного ведомства, там существуют установленные структуры. Банды, движимые жаждой наживы, действуют профессионально, как заявил президент ЛКА Андреас Штенгер в конце года. В Нидерландах все больше популярны электронные платежи картами, что приводит к уменьшению числа банкоматов. Оставшиеся и все более надежные устройства содержат лишь небольшие суммы.

По данным профиля преступников, составленного Государственным уголовным ведомством Северного Рейна-Вестфалии, значительная часть взрывов связана с сообществом нескольких сотен человек североафриканского происхождения, проживающих в голландских городах, таких как Утрехт и Амстердам.

В конце мая прошлого года муниципальные лидеры Верхнего Рейна выразили обеспокоенность и призвали полицию принять меры для предотвращения взрывов банкоматов. Они утверждали, что недопустимо, чтобы банки нанимали частные охранные службы для защиты машин, написав письмо президенту полиции в Фрайбурге. Мэры Бад-Кройцингена, Штауфена, Брайсаха, Хартхайма и Хайтерсхайма потребовали дополнительных полицейских сил в регионе южнее Фрайбурга.

БКА (Федеральное уголовное полицейское управление) участвовало в нескольких расследованиях, связанных с ростом взрывов банкоматов в Баден-Вюртемберге, как отмечено в инцидентах, зарегистрированных в этом году. Государственные власти, включая БКА, тесно сотрудничают, чтобы выследить подозреваемых, многих из которых связывают с Нидерландами из-за установленных там структур.

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