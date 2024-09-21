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Когда я был ребенком, я потерял уверенность в себе, и косметика вернула мне ее.

После редкой болезни, которая ухудшила зрение Фрейи Роджерс в детстве, она чувствовала себя исключенной из мира эстетики. Двадцать лет спустя она wiederhergestellt her again an unusаl connection with cosmetics.

 and  Christian Meier
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В два года Фрея Роггерс была диагностирована с аутоиммунным заболеванием ювенильный идиопатический...
В два года Фрея Роггерс была диагностирована с аутоиммунным заболеванием ювенильный идиопатический артрит. Это заболевание заставляет иммунную систему ошибочно атаковать здоровые клетки и ткани, вызывая Boj Articles обширное воспаление по всему телу. Для Фреи это проявлялось в ее глазах, что привело к снижению зрения, в итоге она была зарегистрирована как слепая.

Когда я был ребенком, я потерял уверенность в себе, и косметика вернула мне ее.

Сегодня макияж стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, формируя наше восприятие себя и того, как нас воспринимают окружающие. В детстве меня восхищали безупречная кожа, блестящие губы и идеально нанесенный подводка для глаз моделей в журналах. Я мечтала узнать их секреты, видя в своей старшей сестре некую волшебницу, чьи кисти для макияжа служили ей волшебными палочками. Я обожала проводить время в ее комнате, прося ее покрасить мои ногти в ярко-розовый цвет или нанести мне тени для век. Ее точность была восхитительной, чего я не могла повторить из-за ухудшения зрения.

В возрасте двух лет у меня диагностировали ювенильный идиопатический артрит (JIA), заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые клетки и ткани, вызывая воспаление во всем теле. JIA affects approximately 1 из 1000 детей в возрасте до 16 лет в Великобритании, в основном затрагивая суставы, но sometimes приводя к осложнениям в глазах и других органах.

В моем случае JIA повлиял на мои глаза, приведя к развитию хронической увеита - постоянного воспаления глаз, что в конечном итоге привело к потере зрения. Хотя хирургия и лечение помогли справиться с воспалением, ущерб был необратимым и вызвал глаукому, которая повышает давление внутри глаза и навсегда повреждает нерв, соединяющий наш мозг с нашими глазами, влияя на нашу способность видеть.

По мере ухудшения моего зрения мое отношение к макияжу и самопринятию начало меняться. Я часто приходила в школу с плохо растушеванным тональным средством или неровной линией для губ. Я жаждала контроля над своей жизнью и была слишком упряма, чтобы принять помощь с моей beauty-рутиной, несмотря на потерю зрения. Это было стыдно, как будто я не функционировала как "настоящая женщина". Я испытывала смесь разочарования и страха, зная, что моя способность выражать себя через макияж ускользает от меня, прежде чем у меня была возможность полностью исследовать это.

Чтобы принять свою меняющуюся реальность, мне нужно было принять себя. Я должна была принять тот факт, что я не буду видеть мир так же, как мои сверстники, и это нормально. Как только я начала принимать это, я сформировала новые отношения со своей beauty-рутиной и в конечном итоге обнаружила, что работает для меня.

Мне сейчас 22 года, и я зарегистрирована как слепая. Слепota - это не полная темнота, а существует на спектре, с некоторыми людьми видящими только цвета и свет, а другие имеющие части своего зрения, затуманенные или плохое периферическое зрение. Большая часть моего зрения утеряна в левом глазу, и у меня нет периферического зрения в правом, которое ухудшилось со временем. Мое состояние в настоящее время стабильно, но может измениться в любой момент.

Несмотря на трудности, которые я преодолела, я не позволила своей инвалидности помешать моей решимости и амбициям. Я занималась сбором средств для благотворительных организаций, окончила университет и преследовала карьеру писателя, чтобы показать, что каждый из нас имеет власть решать, кем мы хотим быть, несмотря на то, что жизнь бросает нам.

Теперь я наслаждаюсь своими beauty-ритуалами так же, как и кто-либо другой. Я узнала структуру и форму своего лица, от ширины скул до длины бровей. Я избегаю инструментов для растушевки, выбирая вместо этого свои пальцы или кисти. Я полностью приняла свой тактильный восприятие, до такой степени, что могу наносить макияж с закрытыми глазами. Даже мои зрячие друзья спрашивают у меня совета.

Вот несколько вещей, которые работают для меня:

Выбирайте sheer-основу

У меня чистая, без текстуры кожа, поэтому я избегаю продуктов, которые обеспечивают много покрытия. В прошлом я покупала многочисленные "полного покрытия" продукты, которые только подчеркивали мои ошибки. Теперь я выбираю продукты с прозрачным или наращиваемым покрытием, такие как Charlotte Tilbury’s Hollywood Flawless Filter и Dior’s Forever Skin Perfect stick.

Любите дымчатые глаза

Я раньше избегала макияжа для глаз из-за моего отсутствия точности, но экспериментирование с дымчатым глазом дало мне свободу исследовать разные образы без давления на достижение идеального разреза или подводки для глаз. Я наслаждаюсь мягким дополнением, которое дает мягко размазанный дымчатый глаз моим глазам, не перегружая их. Поскольку у меня два глаза разного цвета - один зеленый, а другой синий - использование сливового карандаш для глаз и мягкое растушевка его по линии ресниц подчеркивает цвет в обоих.

Выбирайте кремовые продукты вместо порошковых

Я переключилась на кремовые румяна, хайлайтеры и бронзеры, потому что они предлагают лучшее чувство того, где и сколько продукта я применяю. Порошки часто приводили к перебору, потому что я не могла почувствовать или увидеть, сколько я применяю. Теперь я добиваюсь естественного вида, чувствуя продукт на своем лице и легко растушевывая любой избыток.

Примите свое лицо

Мои отношения с макияжем преподали мне много ценных уроков, но самый важный - принять свое лицо. Сравнивать себя с идеальными лицами и строгими стандартами красоты легко, но важно помнить, что вы уникальны, и никто не может воспроизвести вашу сущность.

Несмотря на то, что мы больше не живем под одной крышей, моя сестра и я все еще соединяемся через нашу общую страсть к косметике. Я внутренне усвоила ландшафты ее лица и иногда помогаю в нанесении ее макияжа. Мы держим друг друга в курсе последних новинок и я спрашиваю у нее совета о новых перевоплощениях, которые я пробую. Динамика изменилась, хотя, так как я лучше справляюсь с недостатками. Мы все несовершенные существа, и эстетика часто обнаруживает очарование в наших предполагаемых дефектах. Так что, примите свои уникальные черты - они определяют вашу уникальную сущность.

Несмотря на потерю зрения, я продолжаю находить радость в исследовании различных стилей и техник макияжа. Тактильная природа нанесения макияжа стала еще более важной для меня, позволяя мне наслаждаться красотой и текстурой различных продуктов.

Найти правильный стиль макияжа было путешествием самопознания, помогая мне принять мою меняющуюся внешность и научиться видеть свою собственную красоту за пределами физической внешности.

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