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ОбществоНовостиЛос-Анджелес

Когда Джоли и Питт наконец-то найдут время для отдыха?

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Ожидается, что Анджелина Джоли продлит свой визит в Камбоджу.
Ожидается, что Анджелина Джоли продлит свой визит в Камбоджу.

Когда Джоли и Питт наконец-то найдут время для отдыха?

Она мечтает уехать из Лос-Анджелеса, но дети удерживают её. В то же время, Брэд Питт наслаждается романтическими приключениями на спорном винограднике. Бывший союз Бранджелины всё ещё в хаосе. Подходящая тема для обсуждения в подкасте ntv "Дитт & Датт & Дитрих".

Изначально они были олицетворением голливудской власти, с прессой, евшей им из рук, и небом в качестве предела. Анджелина Джоли и Брэд Питт символизировали глянцевый образ всей индустрии. После нескольких лет и шести детей их сказочный роман неожиданно закончился, и теперь их запутанное расставание продолжает интриговать таблоиды.

Последние новости: Анджелина Джоли открыто заявляет в "The Hollywood Reporter", что с радостью покинет Лос-Анджелес, когда её младшим детям исполнится 18. В то же время, Брэд Питт наслаждается романтическими моментами со своей подругой Инес де Рамон на дискредитированном винограднике Шато Мираваль. Не типичное место для отдыха! Ронни и Верена погружаются в эту запутанную ситуацию в последнем выпуске подкаста ntv "Дитт & Датт & Дитрих". Кто прав, кто виноват, и может ли вообще быть победитель в этом длительном споре?

Несмотря на планы Анджелины Джоли уехать из Лос-Анджелеса, когда её младшие дети достигнут 18 лет, она всё ещё остаётся привязанной к ним. В то же время, Брэд Питт проводит время со своей подругой Инес де Рамон на спорном винограднике Шато Мираваль в Лос-Анджелесе, далеко от их продолжающихся споров.

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